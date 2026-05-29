ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಹೀನಾಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆ ಎದುರಿಸಿದ ನಾಯಕ ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ ಇದೀಗ ನಾಯಕತ್ವ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲಖನೌ (ಮೇ.29) ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಹೀನಾಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. 14 ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4 ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದು 10ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಸೋಲಿನ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕ ಸಂಜೀವ್ ಗೊಯೆಂಕಾ ಹಾಗೂ ನಾಯಕನ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆ, ಆಕ್ರೋಶಗಳು ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡುವೆ ಇದೀಗ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ
ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗಳಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟ ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ ತಾವು ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಹಾಗೂ ತಂಡದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಇದನ್ನೇ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಕ್ಷಣವೇ ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ.
ತಂಡದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ
ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡ ಈ ಮೂಲಕ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ತಾನು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾಯಕತ್ವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಮನವಿಯನ್ನು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಲಖನೌ ತಂಡದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟಾಮ್ ಮೂಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ತಂಡದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಳಿ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸುಲಭದ ದಾರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾಯಕನಾಗಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ರೀತಿ, ತಂಡದ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಂನಲ್ಲಿನ ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ರಿಷಬ್ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಋಣಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ತಂಡವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಟಾಮ್ ಮೂಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
27 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಲಖನೌ
ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ಗೆ ದುಬಾರಿ ಮೊತ್ತ ನೀಡಿದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 27 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿ ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು. ಹೊಸ ತಂಡ ಕಟ್ಟುವ ಕಾರಣ ದುಬಾರಿ ಮೊತ್ತ ನೀಡಿ ಪಂತ್ ಖರೀದಿಸಿದ ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಹಣೆಬರಹ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಕೇವಲ 4 ಪಂದ್ಯ ಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದು ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ ನಾಯಕನಾಗಿ, ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಈ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ನಾಯಕ ಯಾರು
ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಕಾರಣ ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ನಾಯಕ ಯಾರು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ನಾಯಕತ್ವನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಸೌತ್ ಆಪ್ರಿಕಾ ಟಿ20 ನಾಯಕ ಆ್ಯಡಿನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಮ್ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಟಿ20 ನಾಯಕ ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಶ್ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.