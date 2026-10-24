ಭಾರತದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 15ರಿಂದ 87ಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಕಾರಣ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಳೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಂಕಿಗಳ ಮೊತ್ತ 6 ಆಗಿದ್ದು, ಹೊಸ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ಗಳ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
15ರಿಂದ 87ಕ್ಕೆ ಬದಲಾದ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್! ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೇನು?
ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಅನುಭವಿ ವೇಗಿ
ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಅನುಭವಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಮರಳಿದ್ದು, ಅವರ ಹೊಸ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ 15ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಭುವನೇಶ್ವರ್, ಇದೀಗ 87ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜರ್ಸಿ ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ಅವರೇ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ!
ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಜರ್ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂಕಿಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದ 15ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜರ್ಸಿಯ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದರೆ 1+5=6 ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಜರ್ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅವರು ಬಯಸಿದ್ದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಭುವನೇಶ್ವರ್, ತಾವು ಮೊದಲು 15 ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ತಂಡದ ಇತರ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಕೊನೆಗೆ 87ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 8 ಮತ್ತು 7ರ ಮೊತ್ತ 15; ಮತ್ತೆ 1 ಮತ್ತು 5ನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದರೆ 6 ಬರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಜರ್ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗಿನ ಈ ಅಂಕಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಸ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಡುವುದೂ ಹೊಸ ಅನುಭವ!
ಭುವನೇಶ್ವರ್ಗೆ ಜರ್ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜರ್ಸಿಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉಪನಾಮವಾದ ‘ಕುಮಾರ್’ ಎಂದು ಮುದ್ರಿಸಿರುವುದಕ್ಕೂ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಕಾಯಿತು. ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ‘ಬಿ. ಕುಮಾರ್’ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ಹೊಸ ಜರ್ಸಿಯನ್ನು ಧರಿಸುವ ಅನುಭವ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬದಲಾಗಿದೆ, ಬೌಲರ್ಗಳೂ ಬದಲಾಗಬೇಕು!
ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಮೊದಲ ಎಸೆತದಿಂದಲೇ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿನ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಿಯಮವೂ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಮನೋಭಾವದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಬೌಲರ್ಗಳು ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗುವವರಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅವರ ನಿಲುವು. ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆ, ಎಸೆತಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಬೌಲರ್ಗಳೂ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದಿನ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 200 ರನ್ಗಳ ಮೊತ್ತವೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಟದ ಸ್ವರೂಪ ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬೌಲರ್ಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.