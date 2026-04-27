ಲಖನೌ ವಿರುದ್ಧದ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಟೈ ಆದ ನಂತರ, ಕೆಕೆಆರ್ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿತು.
ಲಖನೌ: ಭಾನುವಾರ ಲಖನೌ ವಿರುದ್ಧ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತಾ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಕೆಕೆಆರ್ 8ರಲ್ಲಿ 2ನೇ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರೆ, ಲಖನೌ ಸತತ 5ನೇ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತು.
ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೋಲ್ಕತಾ 7 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 155 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತು. 18 ಓವರ್ಗೆ 112 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ತಂಡ ಕೊನೆ 2 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿತು. ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್(51 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಔಟಾಗದೆ 83) ಕೊನೆ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವೇಶ್ರ ಸತತ 4 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾದರು. ಮೊಹ್ಸಿನ್ ಖಾನ್ 23 ರನ್ ನೀಡಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತರು.
ಪಂದ್ಯ ಟೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಎಲ್ಎಸ್ಜಿ
ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಗುರಿ ಪಡೆದರೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿದ ಲಖನೌ 8 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 155 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯ ಟೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ರಿಷಭ್ 42, ಮಾರ್ಕ್ರಮ್ 31 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಕೊನೆ ಓವರ್ಗೆ 17 ರನ್ ಬೇಕಿದ್ದಾಗಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ತ್ಯಾಗಿ 2 ಬೀಮರ್ ನೋಬಾಲ್ ಎಸೆದರು. ಬಳಿಕ ಅನುಕೂಲ್ ರಾಯ್ ಓವರ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಕೊನೆ ಎಸೆತಕ್ಕೆ 7 ರನ್ ಬೇಕಿದ್ದಾಗ ಶಮಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿ ಪಂದ್ಯ ಟೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಸೂಪರ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಲಖನೌ 3 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ರನ್ ಗಳಿಸಿ 2 ವಿಕೆಟ್(ಆಲೌಟ್) ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. 2 ರನ್ ಗುರಿ ಪಡೆದ ಕೆಕೆಆರ್ಗೆ ರಿಂಕು ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.
ರಬಾಡ, ಸುದರ್ಶನ್ ಮಿಂಚು: ಗುಜರಾತ್ಗೆ 8 ವಿಕೆಟ್ ಜಯ
ಚೆನ್ನೈ: ಈ ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡ 5ನೇ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಸಿಎಸ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ 8 ವಿಕೆಟ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿತು. 8ರಲ್ಲಿ 4ನೇ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಗುಜರಾತ್, ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 5ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿತು.
ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಸಿಎಸ್ಕೆ 7 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದು 158 ರನ್. ಪವರ್-ಪ್ಲೇನಲ್ಲೇ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ತಂಡ, 12 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 51 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. 49 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 50 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ, ಈ ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ನ ಅತ್ಯಂತ ನಿಧಾನಗತಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಋತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಒಟ್ಟು 60 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಔಟಾಗದೆ 74 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ರಬಾಡ 25 ರನ್ಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತರು.
ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಗುಜರಾತ್ 16.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್(33) ಔಟಾದ ಬಳಿಕ ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ಹಾಗೂ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ 2ನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 97 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರು. ಸುದರ್ಶನ್ 46 ಎಸೆತಕ್ಕೆ 87 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರೆ, ಬಟ್ಲರ್ ಔಟಾಗದೆ 39 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
ಸ್ಕೋರ್: ಸಿಎಸ್ಕೆ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 158/7 (ಋತುರಾಜ್ ಔಟಾಗದೆ 74, ದುಬೆ 22, ರಬಾಡ 3-25, ಅರ್ಶದ್ 2-43), ಗುಜರಾತ್ 16.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 162/2 (ಸುದರ್ಶನ್ 87, ಬಟ್ಲರ್ ಔಟಾಗದೆ 39, ನೂರ್ 1-29)
ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ: ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ.