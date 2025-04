ಚೆನ್ನೈ ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡಿದ ಈ ಪ್ರಿಯಾನ್ಶ್‌ ಆರ್ಯಾ ಯಾರು? ಈತನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು?

Read Full Article

ಬೆಂಗಳೂರು: 2025ರ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಾರೆಯ ಉಗಮವಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಪ್ರಿಯಾನ್ಶ್‌ ಆರ್ಯಾ ತಾವಾಡಿದ ನಾಲ್ಕನೇ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಪೋಟಕ ಶತಕ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಮನಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

ಹೌದು, ನಾವು 24 ವರ್ಷದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಪ್ರಿಯಾನ್ಶ್‌ ಆರ್ಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಅವರು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಆಡುವಾಗ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೊದಲ ಶತಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ 39 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಪ್ರಿಯಾನ್ಶ್‌ ಆರ್ಯಾ ಉತ್ತಮ ಲಯದಲ್ಲಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 42 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 103 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್‌ನಿಂದ 7 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 9 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ಸಿಡಿದವು. ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಆಟಗಾರನ ಜೀವನ ಬಡತನದಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಐಪಿಎಲ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅವರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಿಯಾನ್ಶ್‌ ಆರ್ಯಾ ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರೊಂದಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ:

24 ವರ್ಷದ ಪ್ರಿಯಾನ್ಶ್‌ ಆರ್ಯಾ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರು. ಅವರ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಂದೆ ಇಬ್ಬರೂ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಇಬ್ಬರೂ ರಾಜಬಾಲಾ ದೆಹಲಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಿಯಾನ್ಶ್‌ ಆರ್ಯಾ ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಬಂದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾನ್ಶ್‌ ಆರ್ಯಾ ಅವರ ಕೋಚ್ ಸಂಜಯ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕನಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಅವರ ತಂದೆ ಅವರನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒದಗಿಸಿದರು. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಿಯಾನ್ಶ್‌ ಆರ್ಯಾ ಈಗ ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.

