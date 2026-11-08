2004ರ ಮುಲ್ತಾನ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ 194 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಗ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಭಾರತ ತಂಡದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ದ್ವಿಶತಕಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 6 ರನ್ ಬಾಕಿ ಇದ್ದಾಗ ನಡೆದ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಸಚಿನ್ ತೀವ್ರ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಂನಲ್ಲಿ ಮೌನ ಆವರಿಸಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ಮರೆಯಲಾಗದ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.
2004ರ ಮುಲ್ತಾನ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದೇನು?
2004ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಮುಲ್ತಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ 309 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು. ಇದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ದ್ವಿಶತಕಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 6 ರನ್ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಡಿಕ್ಲೇರ್!
ಪಂದ್ಯದ ಎರಡನೇ ದಿನ ಭಾರತ ತಂಡ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 675 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ 194 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ದ್ವಿಶತಕ ಪೂರೈಸಲು ಕೇವಲ 6 ರನ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಂದಿನ ಹಂಗಾಮಿ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಭಾರತ ತಂಡದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಗಾಯದ ಕಾರಣ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಚಿನ್ ಅವರ ದ್ವಿಶತಕದ ಕನಸು ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ನಿಂತುಹೋಯಿತು.
ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಂನಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ!
ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ 'Playing It My Way'ನಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ತಮಗೆ ಆಘಾತವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ನಿರಾಶೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಂಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಬಳಿಕ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಮಾತನಾಡದೆ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದರು.
ನಂತರ ಕೋಚ್ ಜಾನ್ ರೈಟ್ ಬಂದು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ವಿಷಾದಿಸಿದ್ದರು. ಸಚಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಒಂಟಿಯಾಗಿರಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆ ತಂಡದ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಂನಲ್ಲಿ ಮೌನ ಮತ್ತು ಅಸಹಜ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು.
ದ್ರಾವಿಡ್ ನೀಡಿದ್ದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಏನು?
ಮರುದಿನ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಸಚಿನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ತಂಡದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸಚಿನ್ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಈ ಘಟನೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರಲಿಲ್ಲ. ಸಚಿನ್ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಾಗಲಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಾಗಲಿ ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಆಕಾಶ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಕೇವಲ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖರು ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಇಂದಿಗೂ ಚರ್ಚೆಯಾಗುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಷಣ!
ಸಚಿನ್ ಅವರ 194 ರನ್ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ನಿರ್ಧಾರ ಇಂದಿಗೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಧನೆಗಿಂತ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೂ ಈ ಘಟನೆ ಮುಂದಿಡುತ್ತದೆ.