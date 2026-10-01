ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಂಡದೊಳಗಿನಿಂದ ಹಿಂದಿನಂತ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಫ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ಮ್ ಕುಸಿದಿದ್ದರೂ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಕೈಫ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಳೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಇದೀಗ ಮಾಜಿ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಫ್ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಈ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಯಾಮ ನೀಡಿದೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಂಡದೊಳಗಿನ ಕೆಲವರಿಂದ ಹಿಂದಿನಂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಕೈಫ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಟೆಸ್ಟ್ ನಿವೃತ್ತಿಗೂ ಮುನ್ನ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿಲ್ಲವೇ? ಕೈಫ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಫ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಕುರಿತ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸರದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಕಂಡಿದ್ದರು. ಫಾರ್ಮ್ ಕುಸಿದಿದ್ದರೂ, ಕೊಹ್ಲಿಯಂತಹ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಕೈಫ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ತಂಡದೊಳಗೇ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಕೈಫ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕೊಹ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಕೈಫ್ ಅವರು ಕೊಹ್ಲಿಯ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನೀಡಿದ ತಮ್ಮದೇ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ಫಾರ್ಮ್ ಕುಸಿತದ ನಡುವೆಯೂ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು!
ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಕೊನೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ರನ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಪರದಾಡಿದ್ದರು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯಲ್ಲೂ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಕೈಫ್ ಅವರ ವಾದವೇನೆಂದರೆ, ಕೊಹ್ಲಿಯ ಹಿಂದಿನ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಮರಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದರು.
ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಹೊಸ ಆಟಗಾರನಂತೆ ಅಳೆಯಬಾರದು ಎಂಬುದು ಕೈಫ್ ಅವರ ನಿಲುವು. ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರನ ಫಾರ್ಮ್ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕುಸಿಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಕಠಿಣ ಹಂತಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ಕೈಫ್ ನೆನಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟೆಸ್ಟ್ ಬಳಿಕ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೊಹ್ಲಿ?
ಕೈಫ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣ ಕೊಹ್ಲಿಯ ನಂತರದ ಏಕದಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಟೆಸ್ಟ್ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಳಿಕವೂ ಕೊಹ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ, ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಮಯ ನೀಡಿದ್ದರೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಎಂಬ ಕೈಫ್ ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ಬಲವಾಗಿದೆ.
ಕೊಹ್ಲಿಯ ಅನುಭವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ?
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಫ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೊಹ್ಲಿಯಂತಹ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಯುವ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ಗೂ ನೆರವಾಗಬಹುದು. ಅನುಭವ, ಒತ್ತಡದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪಂದ್ಯಗಳ ಅನುಭವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಟೆಸ್ಟ್ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ನಿಖರ ಕಾರಣವಾಗಿ ‘ಬೆಂಬಲದ ಕೊರತೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೊಹ್ಲಿಯ ವಿದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೈಫ್ ನೀಡಿರುವ ಈ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಅವರ ಟೆಸ್ಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಕುರಿತು ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.