ಏಕದಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಪಾರುಪತ್ಯ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ ಐವರು ಆಟಗಾರರು 8 ದ್ವಿಶತಕಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ದಾಖಲೆಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖರಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಏಕದಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ (ODI) ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಹವಾ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಪುರುಷರ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಐವರು ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಸೇರಿ 8 ಡಬಲ್ ಸೆಂಚುರಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕದಿನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದ್ವಿಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ದೇಶವಾಗಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಭಾರತ, ಆ ನಂತರವೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಏಕದಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಡಬಲ್ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದ್ವಿಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಡಬಲ್ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಡಬಲ್ ಸೆಂಚುರಿ ದಾಖಲೆಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್
ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಡಬಲ್ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಾಗಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 2010ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 24ರಂದು ಗ್ವಾಲಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಕೇವಲ 147 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 200 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. 147 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲೇ 200 ರನ್ ಗಡಿ ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಡಬಲ್ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ಸಚಿನ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್
ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಭಾರತದ ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಓಪನರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಮುರಿದರು. 2011ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 8ರಂದು ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು.
ಕೇವಲ 140 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 219 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ ಅವರು, ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏಕದಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. ಸೆಹ್ವಾಗ್ ತಮ್ಮ 200 ರನ್ಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ಕೇವಲ 140 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲೇ ತಲುಪಿದ್ದರು. ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಟದ ಮೂಲಕ ವಿಂಡೀಸ್ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಕಾಡುವಂತಹ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ್ದರು.
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ: ಬರೋಬ್ಬರಿ 3 ಡಬಲ್ ಸೆಂಚುರಿ
ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಡಬಲ್ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ನಮ್ಮ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ. ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ರೋಹಿತ್, ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 209: 2013ರ ನವೆಂಬರ್ 2ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 158 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 209 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 156 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲೇ 200 ರನ್ ಗಡಿ ತಲುಪಿದ್ದರು.
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ 264: 2014ರ ನವೆಂಬರ್ 13ರಂದು ಕೋಲ್ಕತಾದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ 173 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 264 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದರು. 151 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲೇ 200 ಪೂರೈಸಿದ ರೋಹಿತ್, ಏಕದಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ (264) ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡರು. ಈ ದಾಖಲೆ ಇಂದಿಗೂ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿದೆ.
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ 208: 2017ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 13ರಂದು ಮೊಹಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧವೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಬ್ಬರಿಸಿ 153 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 208 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 151 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲೇ 200 ರನ್ ಗಡಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಯುವ ಬಿರುಗಾಳಿ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ದಾಖಲೆ
ಭಾರತದ ಯುವ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಕೂಡ ಏಕದಿನ ಡಬಲ್ ಸೆಂಚುರಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. 2022ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 10ರಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಚಟ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅದ್ಭುತ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು.
ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಕೇವಲ 131 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 210 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ 126 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲೇ 200 ರನ್ಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಡಬಲ್ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.
ಇತಿಹಾಸ ಬದಲಿಸಿದ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್: ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಸೆಂಚುರಿ
ಭಾರತದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಏಕದಿನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡಬಲ್ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ನಂತರ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಎರಡನೇ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಲ್ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 208: 2023ರ ಜನವರಿ 18ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 149 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 208 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. 145 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲೇ 200 ರನ್ ಪೂರೈಸಿದರು.
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ 223: 2026ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ರಂದು ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ ಶಿವತಾಂಡವವಾಡಿದರು. ಕೇವಲ 133 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 223 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ ಕೇವಲ 117 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲೇ 200 ರನ್ ಗಡಿ ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ವೇಗದ ಡಬಲ್ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ (126 ಎಸೆತ) ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಗಿಲ್ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದರು.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷರ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಐವರು ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 8 ಡಬಲ್ ಸೆಂಚುರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ (3) ಹಾಗೂ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ (2) ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಏಕದಿನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ದಾಖಲೆಗಳು ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಪಾರುಪತ್ಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ.