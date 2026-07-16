ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ತಾರಾ ಜೋಡಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಮತ್ತು ರಾಸ್ ಟೇಲರ್ ಅವರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ರನ್ಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದು, ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ (Indian Cricket Team) ಎರಡು ದೈತ್ಯ ಸ್ತಂಭಗಳಾದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ (Rohit Sharma) ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ (Virat Kohli) ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಜೋಡಿ, ಇದೀಗ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ದಿಗ್ಗಜರಾದ ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಮತ್ತು ರಾಸ್ ಟೇಲರ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜೊತೆಯಾಟಗಳ (Record Partnership Runs) ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೇರಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ದಿಗ್ಗಜರ ದಾಖಲೆ ಉಡೀಸ್:
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಮೂರೂ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ (ಟೆಸ್ಟ್, ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ20) ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ ಜೋಡಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 'ರೋ-ಕೋ' (Ro-Ko) ಜೋಡಿ ಈಗ ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಮತ್ತು ರಾಸ್ ಟೇಲರ್ ಜೋಡಿಯು 6,300ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಟುವ ಮೂಲಕ ಈ ಕಿವೀಸ್ ಜೋಡಿಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಜೊತೆಯಾಟ ಹೊಂದಿದ ಪ್ರಮುಖ ಜೋಡಿಗಳು:
- 13368 - ಕುಮಾರ್ ಸಂಗಕ್ಕಾರ/ಮಹೇಲ ಜಯವರ್ಧನೆ (ಶ್ರೀಲಂಕಾ)
- 12400 - ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್/ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ (ಭಾರತ)
- 11688 - ಗೋರ್ಡನ್ ಗ್ರೀನಿಡ್ಜ್/ಡೆಸ್ಮಂಡ್ ಹೇನ್ಸ್ (ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್)
- 11037 - ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್/ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ (ಭಾರತ)
- 9995 - ಮಾರ್ವನ್ ಅಟಾಪಟ್ಟು/ಸನತ್ ಜಯಸೂರ್ಯ (ಶ್ರೀಲಂಕಾ)
- 8389 - ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಹೇಡನ್/ರಿಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ)
- 8103 - ತಿಲಕರತ್ನೆ ದಿಲ್ಶನ್/ಕುಮಾರ್ ಸಂಗಕ್ಕಾರ (ಶ್ರೀಲಂಕಾ)
- 8028 - ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ/ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ (ಭಾರತ)
- 8018 - ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್/ರಾಸ್ ಟೇಲರ್ (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್)
ರೋಹಿತ್-ವಿರಾಟ್ ಜೊತೆಯಾಟಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳು:
- ಸ್ಥಿರತೆ: ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಿಂದ ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಆಟಗಾರರು ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಲವು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
- ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೂ ಅಬ್ಬರ: ಕೇವಲ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟಿ20 ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಜೋಡಿ ಅಮೋಘ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ.
- ಶತಕಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ: ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಶತಕದ ಜೊತೆಯಾಟಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಲ ತುಂಬಿದ 'ಹಿಟ್ಮನ್' ಮತ್ತು 'ಕಿಂಗ್':
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಆರಂಭ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಯಮದ ಆಟ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ರನ್ ಬೆಟ್ಟ ಏರಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರೂ, ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಬ್ಬರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿಯ ಜೊತೆಯಾಟ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಲಿದೆ.
ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಕೇವಲ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಜೋಡಿಯನ್ನು 'ಮಾಡರ್ನ್ ಡೇ ಗ್ರೇಟ್ಸ್' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇವರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.