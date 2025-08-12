ಓವಲ್ ಟೆಸ್ಟ್‌ನ ಕೊನೆಯ ದಿನ ರೋಚಕ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಸಿರಾಜ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಯಾರ್ಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಟ್ಕಿನ್ಸನ್ ಔಟಾದರು. ಧರ್ಮಸೇನ ಅವರ ತೀರ್ಪುಗಳು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾದವು.

ಓವಲ್: ಭಾರತ-ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯ ಕೊನೆಯ ಟೆಸ್ಟ್‌ನ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದ ಸೂಪರ್ ಓವರ್‌ಗಿಂತಲೂ ರೋಚಕವಾಗಿತ್ತು. ಗೆಲುವಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಕೇವಲ 35 ರನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಸೇರಿ ಚುರುಕಾಗಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೂ, ಕೊನೆಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಕ್ರಿಸ್ ವೋಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಗಸ್ ಅಟ್ಕಿನ್ಸನ್ ಸ್ಪೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಗೆಲುವಿನ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ಗೆಲುವಿಗೆ ಆರು ರನ್‌ಗಳಿದ್ದಾಗ ಗಸ್ ಅಟ್ಕಿನ್ಸನ್‌ರನ್ನು ಅದ್ಭುತ ಯಾರ್ಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಸಿರಾಜ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಣೀಯ ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಬಲ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.

ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಟಸ್ಥ ಅಂಪೈರ್‌ಗಳಾಗಿದ್ದವರು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಕುಮಾರ ಧರ್ಮಸೇನ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಅಹ್ಸಾನ್ ರಾಜಾ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಡಿಆರ್‌ಎಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದರೂ, ಕೊನೆಗೆ ಅಂಪೈರ್‌ನ ತಟಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಅಟ್ಕಿನ್ಸನ್‌ರನ್ನು ಬೌಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಧರ್ಮಸೇನ ಬರೆದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾಲ್ ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ ಎಂದು ಸಿರಾಜ್ ಅಟ್ಕಿನ್ಸನ್‌ರನ್ನು ಬೌಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಕ್ಷಣದ ಚಿತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

View post on Instagram
 

 

ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎಲ್‌ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಪೀಲ್ ಅನ್ನು ಧರ್ಮಸೇನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರು. ಅಂಪೈರ್‌ನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಡಿಆರ್‌ಎಸ್ ಎಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಾಯಕ ಓಲಿ ಪೋಪ್ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಸಂದಿಗ್ಧರಾಗಿದ್ದಾಗ ಧರ್ಮಸೇನ ಚೆಂಡು ಇನ್‌ಸೈಡ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಟಗಾರರು ಡಿಆರ್‌ಎಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಆಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಡಿಆರ್‌ಎಸ್‌ ಅವಕಾಶ ಉಳಿಯಿತು. ಇದರ ನಂತರ ಜೋ ರೂಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ನಡುವಿನ ವಾಗ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಧರ್ಮಸೇನ ಕೆ ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಜೊತೆ ಕೋಪದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿತ್ತು.

Related Articles

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯ ಪಿಚ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಬಹಿರಂಗ! ಐಸಿಸಿ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್‌ಡೇಟ್
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯ ಪಿಚ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಬಹಿರಂಗ! ಐಸಿಸಿ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್‌ಡೇಟ್
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಟೂರ್ನಿ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಟೆನ್ಶನ್‌!
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಟೂರ್ನಿ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಟೆನ್ಶನ್‌!

ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಧರ್ಮಸೇನ ಅವರ ಹಲವು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದವು. ಜಾಮಿ ಓವರ್ಟನ್‌ರನ್ನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಧರ್ಮಸೇನ ಔಟ್ ನೀಡಿದರು. ಓವರ್ಟನ್ ಡಿಆರ್‌ಎಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್‌ಗೆ ಬಡಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ್ದರಿಂದ ಔಟ್ ಆದರು. ಧರ್ಮಸೇನ ಔಟ್ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಭಾರತ ಡಿಆರ್‌ಎಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಔಟ್ ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.

ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ ಸಂಘಟಿಸಿದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 23 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಆಂಡರ್‌ಸನ್-ತೆಂಡುಲ್ಕರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದರು. ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಕೇವಲ ಮೂರು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸಿರಾಜ್ 5 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನಾಡಿ 185.3 ಓವರ್‌ಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಮೂಲಕ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಓವಲ್‌ ಟೆಸ್ಟ್‌ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದ್ದ ಸಿರಾಜ್, ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ, ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದರು.