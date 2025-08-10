ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯ ಪಿಚ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಬಹಿರಂಗ! ಐಸಿಸಿ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್
ಭಾರತ-ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯ ನಾಲ್ಕು ಪಿಚ್ಗಳ ರೇಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಐಸಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೆಡಿಂಗ್ಲೇ ಮೈದಾನ ಮಾತ್ರ 'ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ' ಎಂಬ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಮೂರು ಪಿಚ್ಗಳು 'ಸಮಾಧಾನಕರ' ಎಂದು ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
- FB
- TW
- Linkdin
ಭಾರತ - ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ
ಭಾರತ-ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಆಂಡರ್ಸನ್-ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಟ್ರೋಫಿ ಸರಣಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳು ಕೊನೆಯ ದಿನದವರೆಗೂ ನಡೆದಿದ್ದು, ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು 2-2ರಲ್ಲಿ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದವು. ಲಂಡನ್ನ ಕೆನ್ನಿಂಗ್ಟನ್ ಓವಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 6 ರನ್ಗಳ ರೋಚಕ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು.
ಒಂದೇ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪಿಚ್
ಪಿಚ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ರೇಟಿಂಗ್
ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ - ಹೆಡಿಂಗ್ಲೇ, ಲೀಡ್ಸ್: ಪಿಚ್ ರೇಟಿಂಗ್: ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ | ಔಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ರೇಟಿಂಗ್: ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.
ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ - ಎಡ್ಜ್ಬಾಸ್ಟನ್, ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್: ಪಿಚ್ ರೇಟಿಂಗ್: ಸಮಾಧಾನಕರ | ಔಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ರೇಟಿಂಗ್: ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.
ಮೂರನೇ ಟೆಸ್ಟ್ - ಲಾರ್ಡ್ಸ್, ಲಂಡನ್: ಪಿಚ್ ರೇಟಿಂಗ್: ಸಮಾಧಾನಕರ | ಔಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ರೇಟಿಂಗ್: ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.
ನಾಲ್ಕನೇ ಟೆಸ್ಟ್ - ಓಲ್ಡ್ ಟ್ರಾಫರ್ಡ್, ಮಾಂಚೆಸ್ಟರ್: ಪಿಚ್ ರೇಟಿಂಗ್: ಸಮಾಧಾನಕರ | ಔಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ರೇಟಿಂಗ್: ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.
ಕೆನ್ನಿಂಗ್ಟನ್ ಓವಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐದನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದ ರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ.