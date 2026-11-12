ಅಂಡರ್-19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್ಯವೀರ್ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಭರ್ಜರಿ 160 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೇವಲ 12 ರನ್ಗಳಿಂದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅವರು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಇದೀಗ ಭಾರತ ತಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.
ಜೂನಿಯರ್ ಸೆಹ್ವಾಗ್, ಆರ್ಯವೀರ್ ಸೆಹ್ವಾಗ್, ACC ಪುರುಷರ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಯವೀರ್ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಭರ್ಜರಿ 160 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಆರ್ಯವೀರ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯುಎಇಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಪುತ್ರ, ವೈಭವ ದಾಖೆಲೆಗೆ ಕೂದಳೆಯ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ.
160 ರನ್ ಗಳಿಕೆ!
ಆರ್ಯವೀರ್ 160 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೂ, ಅವರು ಇತಿಹಾಸ ರಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ಆ ಅವಕಾಶ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಆರ್ಯವೀರ್ ವೈಭವ್ ಅವರ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯುವ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಯವೀರ್ ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ 168 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 160 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು 17ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 7ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರು ಅಂಡರ್-19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ಮೂರನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ತಪ್ಪಿದ ನಂ.1 ಸ್ಥಾನ!
ಆರ್ಯವೀರ್ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನ ತಲುಪುವ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಗ್ಯಾನ್ ಕುಂಡು ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಭಿಗ್ಯಾನ್ 209 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಅಭಿಜ್ಞಾನ್ ನಂತರ, ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಸೋಮ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರ್ (209), ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಮೀರ್ ಮಿನ್ಹಾಸ್ (ಅಜೇಯ 177), ಕುವೈತ್ನ ಮೀಟ್ ಭಾವಸರ್ (175), ಸಮೀರ್ ಮಿನ್ಹಾಸ್ (ಅಜೇಯ 175), ಭಾರತದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (171), ಯುಎಇಯ ಅಯಾನ್ ಮಿಸ್ಬಾ 160 ರನ್ (160 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 1, 6, 8)
12 ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು!
ಆರ್ಯವೀರ್ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಇನ್ನೂ 12 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರೆ, ಅಂಡರ್-19 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆರ್ಯವೀರ್ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ನಾಳೆ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರೆ, ಅದು ಫೈನಲ್ ತಲುಪುತ್ತದೆ.