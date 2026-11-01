ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಾಯಕ ತೆಂಬಾ ಬವುಮಾ ಅವರನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಛಲ ಬಿಡದ ಬವುಮಾ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಸರಣಿಯನ್ನು 2-1 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಮೂಲಕ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದರು.
ಕೇಪ್ಟೌನ್(ನ.01): ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಟ್ರ್ಯಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಾಯಕ ತೆಂಬಾ ಬವುಮಾ ಅವರನ್ನು ಲೇವಡಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸಬೇಕಿತ್ತೇನೋ! ಡರ್ಬನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವನ್ನು 214 ರನ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಹೆಡ್, ಬವುಮಾರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ನಂತರ ನಡೆದಿದ್ದೇ ಬೇರೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ ಬವುಮಾ, ಸರಣಿಯನ್ನು ಸಮಬಲಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡಕ್ಕೆ 2-1ರ ಸ್ಮರಣೀಯ ಸರಣಿ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.
ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಟ್ರ್ಯಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಗ್ಯಭರಿತ ವಿಡಿಯೊವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಸ್ಕೋರ್ಕಾರ್ಡ್ ನೋಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಾಯಕ ಬವುಮಾ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಗಾದ ದೃಶ್ಯವಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ವೇಗಿ ಜೋಶ್ ಹೇಜಲ್ವುಡ್ ಬೆಳಕಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಕಾಣಿಸಿತ್ತು. ಈ ವಿಡಿಯೊದ ಮೂಲಕ ಹೆಡ್ ಏನು ಹೇಳಲು ಬಯಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು.
ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಜಲ್ವುಡ್ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಗೆಡಿಸಿದ್ದರು. ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 49 ರನ್ ನೀಡಿ ಆರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದ ಅವರು, ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದರು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಹೆಡ್ ಆ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಬವುಮಾ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹಾಕುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಬವುಮಾ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದಲೇ ತಿರುಗೇಟು!
ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 0-2 ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸುವ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗ್ಕೆಬರ್ಹಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಬವುಮಾ ಆಸರೆಯಾದರು. ಆರಂಭಿಕ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಹರಿಣಗಳ ಪಡೆ 97 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬೌಲರ್ಗಳು ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಬವುಮಾ ಮಾತ್ರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಿಲ್ಲ.
ತಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ ಬವುಮಾ, 334 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 18 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಿತ 179 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಕೊ ಯಾನ್ಸನ್ 85 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರೆ, ಸೈಮನ್ ಹಾರ್ಮರ್ 82 ರನ್ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಮೂವರ ಹೋರಾಟದ ನೆರವಿನಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 9 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 425 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಇದರಿಂದ ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬದಲಾಯಿತು.
ಬಳಿಕ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಬೌಲರ್ಗಳು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ದುಸ್ವಪ್ನವನ್ನಾಗಿಸಿದರು. ಮಾರ್ಕೊ ಯಾನ್ಸನ್ 33 ರನ್ ನೀಡಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು. ಪರಿಣಾಮ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕೇವಲ 99 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಂಡ ಫಾಲೋಆನ್ ಆಡಬೇಕಾಯಿತು. ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ 121 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು ಸೋಲಿನಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೂ 31 ರನ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿ ಸರಣಿಯನ್ನು 1-1ರಿಂದ ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಿತು. ಆದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಗೆಲುವಿನ ಓಟ ಅಲ್ಲಿಗೇ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ.
ನಿರ್ಣಾಯಕ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಆಘಾತ
ಕೇಪ್ಟೌನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 100 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿತು. ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರಯಾನ್ ರಿಕೆಲ್ಟನ್ 101 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ವಿಯಾನ್ ಮಲ್ಡರ್ 115 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಇವರ ನೆರವಿನಿಂದ ಆತಿಥೇಯ ತಂಡ 387 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಇದರಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಗೆಲುವಿಗೆ 288 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಎದುರಾಯಿತು.
ಆದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಬೌಲರ್ಗಳು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಹಸ್ವಪ್ನವಾದರು. ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿ ಕಾಂಗರೂ ಪಡೆಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರೆ, ಸೈಮನ್ ಹಾರ್ಮರ್ 36 ರನ್ ನೀಡಿ ಆರು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬೆನ್ನೆಲುಬನ್ನೇ ಮುರಿದರು. ಪರಿಣಾಮ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕೇವಲ 111 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 176 ರನ್ಗಳ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿ ಸರಣಿಯನ್ನು 2-1ರಿಂದ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಸರಣಿ ಗೆಲುವಿನ ಉತ್ತರ!
ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ ಟ್ರ್ಯಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬವುಮಾರನ್ನು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸರಣಿಯ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ನಗುವಿನ ಸರದಿ ಬವುಮಾ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಗೆದ್ದಿದ್ದರೂ, ಸರಣಿಯನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಕಾಂಗರೂ ಪಡೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಉತ್ತರ ನೀಡಿತು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸರಣಿ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡಗಳ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಂ.1 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿತು. ಹರಿಣಗಳ ತಂಡ 124 ರೇಟಿಂಗ್ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 122 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿತು.
ಟ್ರ್ಯಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಅವರ ವ್ಯಂಗ್ಯದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಕಥೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸರಣಿ ಸೋಲುವುದರೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಿಸಿದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಈ ಸರಣಿ ಮಾತ್ರ ಮರೆಯಲಾಗದ ನಿರಾಸೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು.