ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡದಿಂದ ಉಪನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿನ ಕಳಪೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್-ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಜೋಡಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ, ಮತ್ತು ತಂಡದ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.
ಮುಂಬೈ: ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡದಿಂದ ಉಪನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿರುವುದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುನ್ನ ಗಿಲ್ಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆಗಳ ನಂತರ, ಭಾರತದ ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ, ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಿಂದ ಟಿ20 ತಂಡದ ಉಪನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದರೂ, ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿತ್ತು.
ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉತ್ತಮ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. 18 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಲು ಅವರು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದರು.
ಗಿಲ್ ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲು ಕಾರಣವಾದ 5 ಅಂಶಗಳು:
ಗಿಲ್-ಅಭಿಷೇಕ್ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಗಿಂತ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್-ಅಭಿಷೇಕ್ ಜೋಡಿ ವೇಗವಾಗಿ ರನ್ ಗಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ಆರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಆಟ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ನಿಧಾನವಾಗುವ ಪಿಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪವರ್ಪ್ಲೇ ರನ್ಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರೆ, ಗಿಲ್ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೌನವಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರನ್ನೂ ಮೀರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಸಂಜು ನೀಡಬಲ್ಲರು ಮತ್ತು ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ರನ್ ಬರಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಗಾರರು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಕಳಪೆ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇಡ ಎಂದು ಆಯ್ಕೆಗಾರರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಫಿನಿಶಿಂಗ್ಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸುವುದು ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಫಿನಿಶರ್ ಆಗಿ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ರಿಂಕು ಫಿನಿಶರ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಜು ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರನ್ನು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಓಪನರ್ ಮತ್ತು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಸಂಜು ಅವರನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಆಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಐದನೇ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಆಯ್ಕೆಗಾರರು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿಯೇ ಐದನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಅವರನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಿಲ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುನ್ನವೇ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆಗಾರ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಗಿಲ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕನೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಬಹುದಿತ್ತು ಎಂಬ ವಾದವೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಭಾರತ ತಂಡ:
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (ನಾಯಕ), ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ (ಉಪನಾಯಕ), ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್, ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್.