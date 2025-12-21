ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡದಿಂದ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿರುವುದು ಕೇವಲ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊರತೆಯಿಂದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ತಂಡದ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಂದ ಎಂದು ಚೀಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ: ಕೇವಲ ಫಾರ್ಮ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಉಪನಾಯಕನಾಗಿದ್ದ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ನನ್ನು ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚೀಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ಟೀಮ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಗಿಲ್ ಹೊರಗುಳಿಯಬೇಕಾಯಿತು. ಗಿಲ್ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರ ಎಂಬುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರನ್ ಗಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲೂ ಗಿಲ್ಗೆ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದು ದುರದೃಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಮುನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಭಾಗವಾಗಿ ಗಿಲ್ಗೆ ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸರಿಯಾದ ಟೀಮ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಈಗ ಗಿಲ್ಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು.
ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಬಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಿತ್ತು ಮತ್ತು 15 ಸದಸ್ಯರ ತಂಡವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವರನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಂತರದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಬದಲಿಗೆ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಉಪನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಅಗರ್ಕರ್ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು. ಗಿಲ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಅಕ್ಷರ್ ಉಪನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಗಿಲ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅಕ್ಷರ್ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಉಪನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಸಹಜ ಎಂದು ಅಗರ್ಕರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಕೇವಲ ಫಾರ್ಮ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಗಿಲ್ನನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಕೂಡ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಮ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಗಿಲ್ ಹೊರಗುಳಿಯಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಕೀಪರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ನಡೆದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ತಂಡಕ್ಕೆ ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಕೀಪರ್ ಮತ್ತು ಲೋವರ್ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಮತ್ತು ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಅವರಂತಹ ಬ್ಯಾಟರ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಗಿಲ್ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಹೇಳಿದರು.
ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ರಿಂದ ನೀರಸ ಪ್ರದರ್ಶನ:
ಭಾರತ ಟೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಏಕದಿನ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಗಿಲ್ಗೆ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎದುರಿನ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ ಕೇವಲ 132 ರನ್ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎದುರಿನ ಮೊದಲ ಮೂರು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಕೇವಲ 32 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಗಿಲ್ ಕಳೆದ 18 ಟಿ20 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ಬಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಭಾರತ ತಂಡ:
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (ನಾಯಕ), ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್(ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ (ಉಪನಾಯಕ), ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್(ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್).