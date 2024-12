ಮುಂಬೈಗೆ ಮುಷ್ತಾಕ್‌ ಅಲಿ ಟಿ20 ಕಿರೀಟ; ರಜತ್ ಪಾಟೀದಾರ್ ಹೋರಾಟ ವ್ಯರ್ಥ!

ಬೆಂಗಳೂರು: ದೇಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಕಿಂಗ್‌ ಎಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುಂಬೈ ತಂಡ ಈ ಬಾರಿ ರಣಜಿ ಹಾಗೂ ಇರಾನಿ ಟ್ರೋಫಿ ಬಳಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲೂ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ನಗರದ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮುಷ್ತಾಕ್‌ ಅಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ತಂಡ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶವನ್ನು 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿತು.

ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್‌ ಮಾಡಿದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ 20 ಓವರಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 174 ರನ್‌ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಆರಂಭಿಕ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದದ ತಂಡ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 9 ಓವರ್‌ಗೆ 54 ರನ್‌ಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾಯಕ ರಜತ್‌ ಪಾಟೀದಾರ್‌ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು. ಕೇವಲ 40 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ಬೌಂಡರಿ, 6 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಔಟಾಗದೆ 81 ರನ್‌ ಸಿಡಿಸಿದ ಅವರು, ತಂಡವನ್ನು 170ರ ಗಡಿ ದಾಟಿಸಿದರು. ಸುಬ್ರಾನ್ಶು ಸೇನಾಪತಿ 23, ರಾಹುಲ್‌ ಬಥಾಮ್‌ 19 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದರು. ಮುಂಬೈನ ಶಾರ್ದೂಲ್‌ ಠಾಕೂರ್‌, ರಾಯ್ಸ್‌ಟನ್‌ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಿತ್ತರು.

🚨Shreyas Iyer as a T20 Captain in 2024:



- Won IPL for KKR.

- Won Syed Mushtaq Ali Trophy for Mumbai.👏



…That’s some captaincy to watch out for in T20 cricket. 🙇‍♂️



pic.twitter.com/yTYsfbXPhz