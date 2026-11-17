ಭಾರತ ಟಿ20 ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿರುವ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಅವರು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.17): ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರತ ಟಿ20 ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, ಮತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಫಾರ್ಮ್ನಿಂದಾಗಿ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿರುವ ಸೂರ್ಯ, ಇದೀಗ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿ 2026ರ ಮೊದಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿರುವ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನವೆಂಬರ್ 14ರಂದು ಕೋಲ್ಕತಾದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, ಕೇವಲ 21 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 60 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಅವರ ಈ ಸ್ಫೋಟಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 6 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 5 ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕೇವಲ 29 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 82 ರನ್ ಚಚ್ಚಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೋ ಅಲ್ಲಿಗೇ ಹೊಡೆಯಬೇಕು!’
ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್, ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ರನ್ ಗಳಿಸುವುದೇ ತಮ್ಮ ಗುರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ‘ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ: ದಿ ಅನ್ಟೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ’ ಚಿತ್ರದ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. “ನೀವು ‘ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ: ದಿ ಅನ್ಟೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ’ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿರಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಹಿ ಭಾಯ್ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ, ‘ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೋ ಅಲ್ಲಿಗೇ ಹೊಡೆಯಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಂಭಾಷಣೆ ಇದೆ. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಯೋಜನೆಯೂ ಅದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ರನ್ ಗಳಿಸುವುದು, ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ನೆರವಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಮೂರರಿಂದ ಐದನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ‘ಹೈ ರಿಸ್ಕ್, ಹೈ ರಿವಾರ್ಡ್’ ಆಟ ಆಡುವುದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ,” ಎಂದು ಸೂರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರ ಮುಂದೆಯೇ ಸೂರ್ಯ ಅಬ್ಬರ!
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಬ್ಬರದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಹಿರಿಯ ಪುರುಷರ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಈಸ್ಟ್ ಝೋನ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶಿವ್ ಸುಂದರ್ ದಾಸ್ ಕೂಡ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಐಪಿಎಲ್ ಸ್ಕೌಟ್ಗಳೂ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸೂರ್ಯ ಸಿಡಿಸಿದ ಒಂದು ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ನ ಜಾದವ್ಪುರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎರಡನೇ ಮೈದಾನದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಅವರ ಈ ಹೊಡೆತ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು.
‘ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಆಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ’
ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಸಂದೇಶ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ತಮ್ಮ ಸಹಜ ಆಟವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವುದೇ ಗುರಿ ಎಂದು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. “ಇದು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಸಂದೇಶ ನೀಡುವ ವಿಚಾರವಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಆಟವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಮನರಂಜನೆಯ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಆಡಬೇಕು,” ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಾವು ನೇರವಾಗಿ ಬಾರಿಸಿದ ಸಿಕ್ಸರ್ ತಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಖುಷಿಪಡಿಸಿತು ಎಂದಿರುವ ಸೂರ್ಯ, ಆ ಹೊಡೆತಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. “ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಬಾರಿಸಿದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಮೈದಾನದಲ್ಲೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ,” ಎಂದು ಸೂರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮರಳುವ ಗುರಿ
2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, ಬಳಿಕ ಕಳಪೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ನಿಂದಾಗಿ ಟಿ20 ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ದೇಶೀಯ ಟಿ20 ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಆಯ್ಕೆದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸುವುದು ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.