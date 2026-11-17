1989ರ ಸಿಯಾಲ್ಕೋಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 34 ರನ್ಗಳಿಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತಾವು ಗಳಿಸಿದ 57 ರನ್ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ತಿರುವು ನೀಡಿತು ಎಂದು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದಿರ್ಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ಘಟನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇಲ್ಲದ ಬ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
100 ಶತಕಗಳಲ್ಲ, ಸಚಿನ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ತಿರುವು ನೀಡಿದ್ದು ಆ 57 ರನ್! 1989ರ ಸಿಯಾಲ್ಕೋಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನೆನೆದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ತಮ್ಮ ಸುದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 100 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶತಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸ್ಮರಣೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ತಿರುವು ನೀಡಿದ (Career-defining) ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಚಿನ್ ಇದೀಗ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನ ಎಂಸಿಎ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 26 ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ 'ಬ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ' (Batography) ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 1989ರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರವಾಸದ ಸಿಯಾಲ್ಕೋಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡರು.
34 ರನ್ಗಳಿಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಆಡಿದ ಆ 57 ರನ್ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್!
1989ರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸಿಯಾಲ್ಕೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿತ್ತು. ಪಂದ್ಯದ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕೇವಲ 34 ರನ್ಗಳಿಗೆ 4 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸೋಲಿನ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. ಆ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಇಳಿದ 16ರ ಹರೆಯದ ಸಚಿನ್, 134 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 57 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾದರು. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಿಂದಾಗಿ ಸರಣಿ 0-0 ಸಮಬಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿತು. "ಜನರು ನನ್ನ ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಸರಣಿ ಉಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಆ 57 ರನ್ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಘಟ್ಟ" ಎಂದು ಸಚಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದಿರ್ಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ರೋಚಕ ಕ್ಷಣ!
ಇದೇ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಶಾವರದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದಾಗ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ 20 ಓವರ್ಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂದು ಸಚಿನ್ ಯುವ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಹ್ಮದ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಪಾಕ್ ದಿಗ್ಗಜ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದಿರ್, "ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡುತ್ತೀಯಾ, ನನ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ತೋರಿಸು" ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಸಚಿನ್ ಆ ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಖಾದಿರ್ ಓವರ್ನಲ್ಲೂ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿ ಕೇವಲ 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 53 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ್ದರು.
ಬಾಲ್ಯದ ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ ನೋ!
ತಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಸವಿತಾ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ತಂದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಚಿನ್ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಕುಟುಂಬದ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು ಕಂಪನಿಗಳ ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಸಹಿ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. 1996ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇಲ್ಲದ ಬ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲೇ ಆಡಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.