ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 100 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶತಕಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಮಹತ್ವದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಶತಕದ ಸನಿಹದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಹ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಎದುರಾಗಬಹುದಾದ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಕುರಿತು ಅವರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ(ನ.09): ಭಾರತ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜ ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ 100 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶತಕಗಳ ಗುರಿಯ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಇತರ ಆಟಗಾರರು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 51 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಕೊಹ್ಲಿ 74 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಶತಕದ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಹಾಗೂ ಉಪನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಗವಾಸ್ಕರ್ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶತಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗಾಗಲೇ 86ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರು 100 ಶತಕಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ತಲುಪುವುದನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ 90ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದ್ದರೆ, ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಕೊಹ್ಲಿ ಶತಕ ಪೂರೈಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೇ ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ನಾಯಕ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರಿಗೆ ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಗವಾಸ್ಕರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಕೊಹ್ಲಿ ಶತಕಕ್ಕಾಗಿ ಸಹ ಆಟಗಾರರು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕೇ?
ಮಿಡ್-ಡೇ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಬರೆದಿರುವ ತಮ್ಮ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯರು ಯಾವಾಗಲೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ದಾಖಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ಆಡುವುದು ಸರಿಯೇ ಅಥವಾ ತಪ್ಪೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ದಾಖಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವವರಲ್ಲಿ ಶೇ.99ರಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಅಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಗಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ದೃಢತೆಯಾಗಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳುವುದು ಸುಲಭ" ಎಂದು ಗವಾಸ್ಕರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
"ಕೊಹ್ಲಿ 100 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶತಕಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದನ್ನು ಬಯಸದ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವರು ಆ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕೊಹ್ಲಿ ಶತಕ ಪೂರೈಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಹ ಆಟಗಾರ ತನ್ನ ರನ್ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಎದುರಾದರೆ, ಆ ಸಾಧನೆಯ ಕೀರ್ತಿ ಕೇವಲ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣವಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗಿಲ್, ಶ್ರೇಯಸ್ಗೆ ಎದುರಾಗಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಇಕ್ಕಟ್ಟು ತಪ್ಪಿತು!
ಮಳೆಬಾಧಿತ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ 124 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಕೊಹ್ಲಿ ಔಟಾಗಿದ್ದರು. ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ರನ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದು 90ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದ್ದರೆ, ಗೆಲುವಿನ ರನ್ ಗಳಿಸುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಇಬ್ಬರೂ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಬಹುದಿತ್ತು ಎಂದು ಗವಾಸ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಕೊಹ್ಲಿ 70ರಲ್ಲೇ ಔಟಾದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಅಯ್ಯರ್ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರಾದರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೊಹ್ಲಿ 90ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾಗ ಗೆಲುವಿನ ರನ್ ಬಂದಿದ್ದರೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಕೆ ಅಥವಾ ಆಕ್ರೋಶ ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿತ್ತು" ಎಂದು ಗವಾಸ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಹೌದು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಆಟ. ಆದರೆ, ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನೊಬ್ಬ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದರೆ ಅದರಿಂದ ತಂಡಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಹ್ಲಿ ಮುಂದೆ 14 ಶತಕಗಳ ಸವಾಲು
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಅವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 86 ಶತಕಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 100 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶತಕಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಲು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ 14 ಶತಕಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಭಾರತದ ದಿಗ್ಗಜ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮಾತ್ರ 100 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶತಕಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟುವ ಅಥವಾ ಮೀರಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಕೊಹ್ಲಿ ಮುಂದಿದೆ.
2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಬಳಿಕ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. 38ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗುರಿ ತಲುಪಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮುಂಬರುವ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಶತಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.