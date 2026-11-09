ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳೆಯ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಮ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರತ್ನಗಿರಿಯ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲಾ ದಿನಗಳ ಸ್ನೇಹ, ಸಚಿನ್ಗೆ ಅಮ್ರೆ ನೀಡಿದ್ದ ಮೊದಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಶೂ ಉಡುಗೊರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಇಬ್ಬರೂ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳೆಯನ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್: ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜರು!
ಕೆಟ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದರೂ ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳೆಯ, ಮಾಜಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಮ್ರೆ ಅವರ ಸ್ನೇಹವೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ಇಬ್ಬರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೆಳೆಯರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರತ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಮ್ರೆ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ.
ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳೆಯನ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ ಸಚಿನ್!
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೊಂಕಣ ಪ್ರದೇಶದ ರತ್ನಗಿರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಗೆಳೆಯ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಹ ಆಟಗಾರ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಮ್ರೆ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಸಚಿನ್ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೊಂಕಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಪ್ರವೀಣ್ ಅಮ್ರೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ಹಳೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿನಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭೇಟಿಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಮ್ರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಒಂದೇ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಂ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಭಾರತದ ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸಿ ಒಂದೇ ಕನಸಿಗಾಗಿ ಆಡಿದ್ದೆವು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಕೊಂಕಣದ ಸುಂದರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಚಿನ್ಗೆ ಮೊದಲ ದುಬಾರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಶೂ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದ್ದ ಗೆಳೆಯ!
ಸಚಿನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಅಮ್ರೆ ಅವರ ಸ್ನೇಹದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ನೆನಪಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಮುಂಬೈನ ಶಾರದಾಶ್ರಮ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದವರು. ಪ್ರವೀಣ್ ಅಮ್ರೆ ಸಚಿನ್ಗಿಂತ ಒಂದು ವರ್ಷ ಹಿರಿಯರಾಗಿದ್ದರು.
ಸಚಿನ್ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಶೂಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಅಮ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಸಚಿನ್ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಮಾತಿನಂತೆ ಅಮ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಶೂಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆ ಸಚಿನ್ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿದೆ.
ಪ್ರವೀಣ್ ಅಮ್ರೆ ಕೂಡ ಭಾರತದ ಪರ ಆಡಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಆಟಗಾರ!
ಪ್ರವೀಣ್ ಅಮ್ರೆ ಕೇವಲ ಸಚಿನ್ ಅವರ ಗೆಳೆಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಪರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕೂಡ ಹೌದು. 1991ರಿಂದ 1994ರವರೆಗೆ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಅವರು 11 ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು 37 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. 1992ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು.
ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಳಿಕ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಮ್ರೆ, ಮುಂಬೈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೂರು ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವಿಲ್ಲ!
ಸಚಿನ್ ತಮ್ಮ ಆತಿಥ್ಯಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಊಟ, ಆತಿಥ್ಯ ಹಾಗೂ ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆ ಕಳೆದ ಸಮಯ ಗಣಪತಿಪುಳೆ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಾಧನೆಗಳಾಚೆಗೂ ಉಳಿಯುವ ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹ ಎಷ್ಟು ಅಮೂಲ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಚಿನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಅಮ್ರೆ ಅವರ ಈ ಭೇಟಿಯು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿದೆ.