299 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಅಜೇಯ, ನಾಲ್ಕು ಡಬಲ್ ಸೆಂಚುರಿ, 6,653 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ರನ್ ಮತ್ತು 63.10ರ ಸರಾಸರಿ—ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಶಂತನು ಸುಗ್ವೇಕರ್ ಭಾರತ ಪರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿಲ್ಲ. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಜೊತೆ 400 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ಆಡಿದ್ದ ಈ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜನ ಕಥೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಶಂತನು ಸುಗ್ವೇಕರ್: 6,653 ರನ್ಗಳಿಸಿದರೂ ಭಾರತ ಪರ ಆಡದ ದಿಗ್ಗಜ!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರತಿಭೆಗಿಂತ ಸಮಯ, ತಂಡದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಶಂತನು ಸುಗ್ವೇಕರ್ ಅವರ ಕಥೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಾಗಿಲು ಮಾತ್ರ ತೆರೆಯಲಿಲ್ಲ.
299 ರನ್... ಇನ್ನೊಂದು ರನ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ!
1988-89ರ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಸುಗ್ವೇಕರ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ಬರೋಬ್ಬರಿ 299 ರನ್ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿದ್ದರು. ಟ್ರಿಪಲ್ ಸೆಂಚುರಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ರನ್ ಬೇಕಿದ್ದಾಗ, ಮತ್ತೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಂ.11 ಆಟಗಾರ ಅನಿಲ್ ವಾಲ್ಹೇಕರ್ ಔಟಾದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಸುಗ್ವೇಕರ್ 299 ರನ್ಗಳಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಯಿತು.
ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ರನ್ ತಪ್ಪಿದ ನೋವು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ಗಳ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿದರು.
6,653 ರನ್, 63.10 ಸರಾಸರಿ!
ಸುಗ್ವೇಕರ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 85 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 6,653 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸರಾಸರಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 63.10. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 19 ಶತಕ ಮತ್ತು 26 ಅರ್ಧಶತಕಗಳಿದ್ದವು. 299 ರನ್ ಅವರ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯಿತು.
ಅವರು 211, 225 ಮತ್ತು ಅಜೇಯ 210 ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬೃಹತ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದರು. 1993-94ರ ರಣಜಿ ಋತುವಿನಲ್ಲೂ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು.
ಸಚಿನ್ ಜೊತೆ 400 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ
ಸುಗ್ವೇಕರ್ ಅವರ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಅಧ್ಯಾಯವೆಂದರೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧ. ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಂಡದಲ್ಲೂ ಇಬ್ಬರೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಆಡಿದ್ದರು. ನಂತರ 1994ರ ಟೈಮ್ಸ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಗ್ವೇಕರ್ ಮತ್ತು ಸಚಿನ್ ಸೇರಿ 400 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವೊಂದನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂದು ಸುಗ್ವೇಕರ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಸಚಿನ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಗಳತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸುಗ್ವೇಕರ್ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಬಿಟ್ಟರು.
ದಾಖಲೆಗಳಿದ್ದರೂ ಭಾರತ ತಂಡದಿಂದ ದೂರವೇ ಉಳಿದ ಪ್ರತಿಭೆ!
ಸುಗ್ವೇಕರ್ ಅವರ ಉತ್ತಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜರುದ್ದೀನ್, ಸಂಜಯ್ ಮಂಜ್ರೇಕರ್, ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ, ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಮತ್ತು ವಿವಿಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ರಂತಹ ಆಟಗಾರರ ನಡುವೆ ಭಾರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತು.
1996-97ರ ರಣಜಿ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರು 928 ರನ್ಗಳನ್ನು 71.38ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಕೈತಪ್ಪಿತು.
ಕೊನೆಗೆ ಉಳಿದದ್ದು ‘ಭಾರತ ಪರ ಆಡದ’ ದಾಖಲೆ
ಸುಗ್ವೇಕರ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಅವರನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ದೇಶೀಯ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ನೋಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. 6,653 ರನ್, 63.10ರ ಸರಾಸರಿ, 19 ಶತಕ, ನಾಲ್ಕು ಡಬಲ್ ಸೆಂಚುರಿಗಳು ಮತ್ತು 299 ರನ್ಗಳಂತಹ ಸಾಧನೆಗಳಿದ್ದರೂ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ಭಾರತ ಪರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: ಶೂನ್ಯ.
ಇದೇ ಶಂತನು ಸುಗ್ವೇಕರ್ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಥೆಯ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಂಗ್ಯ—ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ಗಜ, ಆದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ.