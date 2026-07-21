2027ರ ಐಸಿಸಿ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಅರ್ಹತಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ರಂಗೇರಿದೆ. ಆತಿಥೇಯ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಜೊತೆಗೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನ ಅಗ್ರ ತಂಡಗಳು ನೇರ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲಿದ್ದು, ಎರಡು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡವು ನೇರ ಅರ್ಹತೆಯಿಂದ ಹೊರಬೀಳುವ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ
ನವದೆಹಲಿ: ಐಸಿಸಿ ಮೆನ್ಸ್ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ರಂಗೇರಿದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಶುರುವಾಗಿವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಹಾಗೂ ನಮೀಬಿಯಾ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಚಿತ್ರಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 8 ಪ್ರಮುಖ ತಂಡಗಳು ನೇರ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದ್ದು, ಎರಡು ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಪಡೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಿಂದ ಹೊರಬೀಳುವ ತೀವ್ರ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಆತಿಥೇಯರ ಕೋಟಾ ಮತ್ತು ಐಸಿಸಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಗೇಮ್!
2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 14 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ. ಐಸಿಸಿಯ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿರುವ ಆತಿಥೇಯ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡಗಳು 'ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್' ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಥಾನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ, ಐಸಿಸಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಜಂಟಿ ಆತಿಥೇಯ ನಮೀಬಿಯಾ ಮಾತ್ರ ನೇರ ಅರ್ಹತೆಯಿಂದ ವಂಚಿತವಾಗಿದ್ದು, ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಟೂರ್ನಿ ಆಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಆತಿಥೇಯ ಎರಡು ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಐಸಿಸಿ ಒಡಿಐ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ 6 ತಂಡಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿವೆ.
ನೇರ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್ ತಂಡಗಳು: ಭಾರತ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾ (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಹಾಗೂ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 8 ತಂಡಗಳು).
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30: ಕಟ್-ಆಫ್ ಡೇಟ್ ಗಡುವು!
ಐಸಿಸಿಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ಅನ್ನು ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಧಾರಿತ ಅರ್ಹತೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಕಟ್-ಆಫ್ ದಿನಾಂಕವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನಾಂಕದ ವೇಳೆಗೆ ಐಸಿಸಿ ಒಡಿಐ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್-8 ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿರುವ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೇರ ಪ್ರವೇಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸದ್ಯದ 'ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟೇಬಲ್' ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ೮ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು 9ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನೇರ ಅರ್ಹತೆಗೆ ಭಾರಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ 'ಕ್ಯಾರಿಬಿಯನ್ ಪಡೆ'!
1975 ಮತ್ತು 1979ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಳಿ 'ಬ್ಯಾಕ್-ಟು-ಬ್ಯಾಕ್' ವಿಶ್ವಕಪ್ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದ್ದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಐಸಿಸಿ ಒಡಿಐ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ೧೦ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಪಡೆಗೆ ಕಟ್-ಆಫ್ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಟಾಪ್-೮ ತಲುಪುವುದು 'ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ' ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ.
ಕಳಪೆ ರನ್ರೇಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಂಡೀಸ್!
ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಳಪೆ 'ನೆಟ್ ರನ್ ರೇಟ್' ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಂಡೀಸ್, ನೇರ ಅರ್ಹತೆಯ ರೇಸ್ನಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿರುವ ವಿಂಡೀಸ್, ಈ ಬಾರಿಯೂ ಐಸಿಸಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ಸ್ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಹಾದಿ ತುಳಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 'ವಿನ್ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್' ಸಾಧಿಸಿ ಟಾಪ್-೨ ತಲುಪಿದರೆ ಮಾತ್ರ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ಗೆ ಮೇನ್ ಡ್ರಾ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿದೆ!