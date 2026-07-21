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- ಲಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 141, 138, 91, 77 ರೆಕಾರ್ಡ್: ರೋಹಿತ್ ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ 447ರ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ!
ಲಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 141, 138, 91, 77 ರೆಕಾರ್ಡ್: ರೋಹಿತ್ ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ 447ರ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ!
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಾಲ್ವರು ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಒಟ್ಟಾಗಿ 447 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಹೊಸ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಬೆನ್ ಡಕೆಟ್ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರೆ, ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಬೆಥೆಲ್ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿ 15 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದರು.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಶಿ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ (India vs England) ನಡುವಿನ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯವು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟ ಸೇರಿದೆ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಅಧಿಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಾಲ್ವರು ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು (Openers) ಸೇರಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 447 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ (World Record) ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವೊಂದರ ನಾಲ್ವರು ಆರಂಭಿಕರು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು.
ಆರಂಭಿಕರ ರನ್ಗಳ ಹಬ್ಬ:
ಈ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ (Rohit Sharma) ಮತ್ತು ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (Shubman Gill) ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದರೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರ ಬೆನ್ ಡಕೆಟ್ (Ben Duckett) ಮತ್ತು ಜೇಕಬ್ ಬೆಥೆಲ್ (Jacob Bethell) ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದರು. ಈ ನಾಲ್ವರೂ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಮನಬಂದಂತೆ ದಂಡಿಸಿ ರನ್ಗಳ ಮಳೆ ಹರಿಸಿದರು. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಬೆನ್ ಡಕೆಟ್ ಇಬ್ಬರೂ ಆಕರ್ಷಕ ಶತಕಗಳನ್ನು (Centuries) ಸಿಡಿಸಿದರೆ, ಯುವ ಆಟಗಾರರಾದ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಜೇಕಬ್ ಬೆಥೆಲ್ ಅರ್ಧಶತಕಗಳ (Half-Centuries) ಮೂಲಕ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು.
ಆರಂಭಿಕರ ರನ್ಗಳ ಹಬ್ಬ :
ಈ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ (Rohit Sharma) ಮತ್ತು ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (Shubman Gill) ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದರೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರ ಬೆನ್ ಡಕೆಟ್ (Ben Duckett) ಮತ್ತು ಜೇಕಬ್ ಬೆಥೆಲ್ (Jacob Bethell) ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದರು. ಈ ನಾಲ್ವರೂ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಮನಬಂದಂತೆ ದಂಡಿಸಿ ರನ್ಗಳ ಮಳೆ ಹರಿಸಿದರು. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಬೆನ್ ಡಕೆಟ್ ಇಬ್ಬರೂ ಆಕರ್ಷಕ ಶತಕಗಳನ್ನು (Centuries) ಸಿಡಿಸಿದರೆ, ಯುವ ಆಟಗಾರರಾದ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಜೇಕಬ್ ಬೆಥೆಲ್ ಅರ್ಧಶತಕಗಳ (Half-Centuries) ಮೂಲಕ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು.
15 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆ ಧೂಳೀಪಟ:
ಈ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ 2009ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದ 15 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಅಂದು ಪಂದ್ಯವೊಂದರ ನಾಲ್ವರು ಆರಂಭಿಕರು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 442 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಇದುವರೆಗಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊತ್ತ 447ಕ್ಕೆ ಏರುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ನಾಲ್ವರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಒಟ್ಟು 56 ಬೌಂಡರಿಗಳು (Fours) ಮತ್ತು 9 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು (Sixes) ಸಿಡಿದಿರುವುದು ಅವರ ಆಟದ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಪಂದ್ಯದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು:
- ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ (Rohit Sharma) ಭಾರತ 138
- ಬೆನ್ ಡಕೆಟ್ (Ben Duckett) ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 141
- ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (Shubman Gill) ಭಾರತ 77
- ಜೇಕಬ್ ಬೆಥೆಲ್ (Jacob Bethell) ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 91
ಒಟ್ಟು ರನ್ (Total Runs) ಎರಡೂ ತಂಡ 447 ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ (World Record)
ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ನಡುಕ ತಂದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್:
ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಓಪನರ್ಸ್ ಅಧಿಪತ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ಡಕೆಟ್ ಅವರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಶೈಲಿಯ ಆಟವು ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಹೈರಾಣಾಗಿಸಿತು. ಮೈದಾನದ ನಾಲ್ಕೂ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ರನ್ ಹರಿದು ಬಂದವು. ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ (ODI Cricket) ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಅಥವಾ ಸೋಲಿಗಿಂತಲೂ, ನಾಲ್ವರು ಆರಂಭಿಕರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಈ ಅಪರೂಪದ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯೇ ಈಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
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