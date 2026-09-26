ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಫೋನ್ ವಾಲ್ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಫೋಟೋ ಕಂಡ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸೋಫಿ ಶೈನ್ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಧವನ್ ಅವರನ್ನು ಕಾಲೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ‘ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀರಾ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದ ಬಳಿಕ ರೋಹಿತ್ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮುದ್ದಾದ ಕ್ಷಣದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಫೋನ್ ವಾಲ್ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ!
ಮಾಜಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಓಪನರ್ ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಹಾಗೂ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕಾರಣ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನವಲ್ಲ, ಧವನ್ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ವಾಲ್ಪೇಪರ್! ಧವನ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಫೋಟೋ ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸೋಫಿ ಶೈನ್ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕಾಲೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
‘ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀರಾ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದ ಪತ್ನಿ
‘Family Full House’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭದ ಈ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಕ್ಷಣ ಇದೀಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಸೋಫಿ ಶೈನ್ ಅವರು ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಬಳಿ, ‘ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀರಾ?’ ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಧವನ್ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ, ‘ಖಂಡಿತ, ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ ನಂತರ ಸೋಫಿ ಅವರ ಗಮನ ಧವನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನತ್ತ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಫೋಟೋ ವಾಲ್ಪೇಪರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಧವನ್ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ರೋಹಿತ್ಗಿಂತ ತನ್ನನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀಯಾ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಧವನ್ ಕೂಡ ನಗುತ್ತಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಧವನ್-ರೋಹಿತ್ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ
ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಭಾರತ ತಂಡದ ಯಶಸ್ವಿ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದರು. 2013ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರ ಓಪನಿಂಗ್ ಜೋಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಆರಂಭಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಿದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಜೊತೆಯಾಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. 2018ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಅಜೇಯ 210 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು. 2019ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಮೊಹಾಲಿಯಲ್ಲಿ 193 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನೂ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.
ಮೈದಾನದ ಜೋಡಿ, ಜೀವನದ ಸ್ನೇಹ
ಧವನ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಬಳಿಕವೂ ರೋಹಿತ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸ್ನೇಹ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಇದೀಗ ಧವನ್ ಫೋನ್ ವಾಲ್ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಫೋಟೋ ಕಂಡಿರುವುದು ಈ ಸ್ನೇಹದ ಮತ್ತೊಂದು ಮುದ್ದಾದ ಕ್ಷಣವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಬ್ಬರು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಬಾಂಧವ್ಯ, ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಉಳಿದಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಖುಷಿ ನೀಡಿದೆ.