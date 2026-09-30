ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ 2ನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಅಜೇಯ 223 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 406 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತ ತಂಡವು ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.30): ಗುವಾಹಟಿಯ ಬರ್ಸಾಪರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ 2ನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಬಾರಿಸಿದ ಅಜೇಯ 223 ರನ್ಗಳ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಇನಿಂಗ್ಸ್, ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ಸುದೀರ್ಘ ದಾಖಲೆಗಳ ಪುಸ್ತಕವನ್ನೇ ರಿರೈಟ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನೀಡಿದ್ದ 406 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ತಂಡ, ಸಾಲು ಸಾಲು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಬೃಹತ್ ಹಾಗೂ ಅಪರೂಪದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಚೇಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ 'ಲಿಸ್ಟ್ ಎ' ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ!
ಏಕದಿನ ಹಾಗೂ ಲಿಸ್ಟ್ 'ಎ' (List A) ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಾಗ (Run Chase) ದಾಖಲಾದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊತ್ತ ಎಂಬ ಮಹಾನ್ ದಾಖಲೆಗೆ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಸೌಮ್ಯ ಸರ್ಕಾರ್, 2019ರ ಢಾಕಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 208 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದು ದಾಖಲೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಲಿಸ್ಟ್ 'ಎ' ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಚೇಸಿಂಗ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ದ್ವಿಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಜಗತ್ತಿನ ಕೇವಲ ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಗಿಲ್ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದರು.
ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ಗರಿಷ್ಠ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊತ್ತಗಳು
ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಗಿಲ್ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.
- ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ (ಭಾರತ): 264 ರನ್ (ವಿರುದ್ಧ ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ 2014)
- ಮಾರ್ಟಿನ್ ಗುಪ್ಟಿಲ್ (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್): 237* ರನ್ (ವಿರುದ್ಧ ವಿಂಡೀಸ್, ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ 2015)
- ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ (ಭಾರತ): 223* ರನ್ (ವಿರುದ್ಧ ವಿಂಡೀಸ್, ಗುವಾಹಟಿ 2026)
- ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ (ಭಾರತ): 219 ರನ್ (ವಿರುದ್ಧ ವಿಂಡೀಸ್, ಇಂದೋರ್ 2011)
- ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ (ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್): 215 ರನ್ (ವಿರುದ್ಧ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ, ಕ್ಯಾನ್ಬೆರಾ 2015)
ಸತತ 2 ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್
ಸತತ ಎರಡು ಏಕದಿನ ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ 2ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ್ದಾರೆ:
- 342 ರನ್ - ಮಾರ್ಟಿನ್ ಗುಪ್ಟಿಲ್ (2015): (105 ಮತ್ತು 237*)
- 333 ರನ್ - ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ (2026): (110 ಮತ್ತು 223*)
- 324 ರನ್ - ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ (2023): (116 ಮತ್ತು 208)
- 316 ರನ್ - ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ (2014): (52 ಮತ್ತು 264)
- 316 ರನ್ - ಸೀನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ (2023): (174 ಮತ್ತು 142)
2022 ರ ನಂತರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 'ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ' (POTM) ಪ್ರಶಸ್ತಿ!
2022 ರಿಂದ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
- 10 - ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್
- 9 - ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ / ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್
- 8 - ಶಾಯ್ ಹೋಪ್ / ಕುಸಲ್ ಮೆಂಡಿಸ್
ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ವಿಶ್ವದ 2ನೇ ತಂಡ
ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲಿದೆ..
- 435 ರನ್ - ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ (ವಿರುದ್ಧ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಜೋಹಾನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ 2006)
- 406 ರನ್ - ಭಾರತ (ವಿರುದ್ಧ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ಗುವಾಹಟಿ 2026)
- 375 ರನ್ - ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ (ವಿರುದ್ಧ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ಹರಾರೆ 2023 - ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಗೆಲುವು)
- 372 ರನ್ - ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ (ವಿರುದ್ಧ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಡರ್ಬನ್ 2016)
- 370 ರನ್ - ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ (ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಡಂಡಿ 2025)
ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಿದುಬಂದ ಗರಿಷ್ಠ ರನ್ಗಳು (Highest Match Aggregate)
ಗುವಾಹಟಿಯ ಈ ಪಂದ್ಯವು ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ 3ನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಹರಿದುಬಂದ ಪಂದ್ಯವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
- 872 ರನ್ - ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ (434) vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ (438): ಜೋಹಾನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ 2006
- 825 ರನ್ - ಭಾರತ (414) vs ಶ್ರೀಲಂಕಾ (411): ರಾಜ್ಕೋಟ್ 2009
- 811 ರನ್ - ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ (405) vs ಭಾರತ (406): ಗುವಾಹಟಿ 2026
- 807 ರನ್ - ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ (419) vs ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ (389): ಸೆಂಟ್ ಜಾರ್ಜ್ಸ್ 2019
- 771 ರನ್ - ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ (388) vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ (383): ಧರ್ಮಶಾಲಾ 2023
ಸೋತರೂ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಕಹಿ ದಾಖಲೆ!
ಸೋತ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಜಗತ್ತಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಂಡೀಸ್ನ 405 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ.
- 434/4 - ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ (vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಜೋಹಾನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ 2006)
- 411/8 - ಶ್ರೀಲಂಕಾ (vs ಭಾರತ, ರಾಜ್ಕೋಟ್ 2009)
- 405/7 - ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ (vs ಭಾರತ, ಗುವಾಹಟಿ 2026)
- 401/6 - ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ (vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಬೆಂಗಳೂರು 2023)
- 389 - ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ (vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಸೆಂಟ್ ಜಾರ್ಜ್ಸ್ 2019)
3 ಶತಕ ಬಾರಿಸಿಯೂ ಸೋತ ಮೊದಲ ತಂಡ: ಏಕದಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತಂಡದ 3 ಆಟಗಾರರು ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ 11ನೇ ಸಂದರ್ಭ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, 3 ಶತಕ ಬಾರಿಸಿಯೂ ತಂಡವೊಂದು ಸೋಲನುಭವಿಸಿದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ದುರಂತಕ್ಕೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು.
ಒಂದೇ ಎದುರಾಳಿ ವಿರುದ್ಧ ಸತತ ಸರಣಿ ಗೆಲುವಿನ ದಾಖಲೆ
ಒಂದೇ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಸತತವಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಗೆದ್ದ ದಾಖಲೆ ಭಾರತದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
- 14 ಸರಣಿ ಗೆಲುವು - ಭಾರತ (ವಿರುದ್ಧ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್)
- 12 ಸರಣಿ ಗೆಲುವು - ಪಾಕಿಸ್ತಾನ (ವಿರುದ್ಧ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ)
- 10 ಸರಣಿ ಗೆಲುವು - ಪಾಕಿಸ್ತಾನ (ವಿರುದ್ಧ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್)
- 10 ಸರಣಿ ಗೆಲುವು - ಭಾರತ (ವಿರುದ್ಧ ಶ್ರೀಲಂಕಾ)
- 9 ಸರಣಿ ಗೆಲುವು - ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ (ವಿರುದ್ಧ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ)