ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕೇವಲ ಒಂದು ರನ್ನಿಂದ ರೋಚಕ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತು. ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್, ಸರಣಿ ಅಷ್ಟೇನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು, ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಆಟವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ದಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.
ಬೆಲ್ಫಾಸ್ಟ್: ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿ ಅಷ್ಟೇನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ20 ಸರಣಿ ಸೋತ ಬಳಿಕ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕೇವಲ ಒಂದು ರನ್ನಿಂದ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತ್ತು. ಬೆಲ್ಫಾಸ್ಟ್ನ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಐರ್ಲೆಂಡ್, 8 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 154 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. 53 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಹ್ಯಾರಿ ಟೆಕ್ಟರ್ ತಂಡದ ಪರ ಟಾಪ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಭಾರತ 9 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 153 ರನ್ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾಯಿತು. ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ (46 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 55) ಭಾರತದ ಪರ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರರ್ ಆದರು.
ಸೋಲಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ
ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್, "ಈ ಸರಣಿ ಅಷ್ಟೇನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಆಟದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ನಾವು ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು. ವಿಕೆಟ್ನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಆಡಿದ ರೀತಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಎರಡೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದವು. ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮಗಿಂತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿದ್ದರು. ಐಪಿಎಲ್ನಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರು. ಸೂರ್ಯಾಂಶ್ ಅವರಂತಹ ಬೌಲರ್ಗಳು ಬೌಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಂತಹ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ಲಲು 20 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಟೆಕ್ಟರ್ ಎಸೆದ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ (10 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 21) ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದರೂ, ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಐದನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ರಾಣಾ ಔಟಾದರು. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್ (6) ಸೋಲಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರು. ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಬಿಟ್ಟರೆ ಭಾರತದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಮಿಂಚಲಿಲ್ಲ. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (0) ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ (0) ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲೇ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡಕ್ಗೆ ಔಟಾದರು.
ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ (12) ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ (10) ಕೂಡ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ತಿಲಕ್ ಮಿಂಚಿದರೂ, ಬೇರೆ ಆಟಗಾರರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಶಿವಂ ದುಬೆ (16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 20) ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಂಶ್ ಶೆಡ್ಗೆ (1) ಔಟಾದ ಇತರ ಆಟಗಾರರು. ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ (4) ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಐರ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. 21 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಟಿಮ್ ಟೆಕ್ಟರ್ (5) ಮತ್ತು ರಾಸ್ ಅಡೇರ್ (16) ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ನಂತರ, ಹ್ಯಾರಿ ಟೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಲೋರ್ಕನ್ ಟಕರ್ (15) ಜೋಡಿ 27 ರನ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿತು.
ಆದರೆ, ಲೋರ್ಕನ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಜೊತೆಯಾದ ಕರ್ಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾರಿ ಜೋಡಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರುಮಾಡಿತು. ಇವರಿಬ್ಬರು 65 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು. 15ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ಟಿಸ್ ಔಟಾದ ನಂತರ, ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಗರೆತ್ ಡೆಲಾನಿ (0), ಜಾರ್ಜ್ ಡಾಕ್ರೆಲ್ (19), ಮತ್ತು ಲಿಯಾಮ್ ಮೆಕಾರ್ಥಿ (2) ಬೇಗನೆ ಔಟಾದರು. ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಜೈ ಮೂಂದ್ರ (1) ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು.
ಇದೇ ಮೊದಲ ಸಲ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಎದುರು ವೈಟ್ವಾಷ್ ಅನುಭವಿಸಿದ ಭಾರತ:
ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೇ ಮೊದಲ ಸಲ 2-0 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ವೈಟ್ವಾಷ್ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದ ಭಾರತ, ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ರನ್ ಅಂತರದ ರೋಚಕ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತು.