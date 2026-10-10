ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ 250 ರನ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಾಯಕ ಶಾಯ್ ಹೋಪ್, ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ.
ಶುಕ್ರವಾರ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿತು. ನಾಯಕ ಹೋಪ್ ಅವರ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಆಟ ಹಾಗೂ ಅದ್ಭುತ ಶತಕದ ಬಲದಿಂದ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ 250 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ದಾಟಿ ಗೆದ್ದಿತು. ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧದ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಾಯಕ ಹೋಪ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಅಣಕಿಸಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು, ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಈ ಘಟನೆಯು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಶುಬಮನ್ ಗಿಲ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನು?
ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಡುವಿನ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ, ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 406? ಕೂಲ್" ಎಂಬ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ನಿಂದ ಹೋಪ್ ಮುಜಗರವಾಗಿರಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಹೋಪ್ ಕೊಟ್ಟ ತಿರುಗೇಟು ಏನು?
ಈಗ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 250 ರನ್ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ನಂತರ, ಶೈ ಹೋಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರ ಎಂಬ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ "250? ಕೂಲ್..." ಈ ರೀತಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸೇಡು ಟಾಂಗ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೋಪ್ ಟ್ವಿಟ್ಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ!
ಹೋಪ್ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಮೋಜಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವು ಸಹ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಬೌಲಿಂಗ್!
ಹೌದು ನಿನ್ನೆ ಭಾರತದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಅಕ್ಷರಶಃ ಶ್ರೇಯಸ್ ಐಯ್ಯರ ಅವರೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಂಡರು, ಬೌಲಿಂಗ್ನ ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ವಿಂಡೀಸ್ ಎದುರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ.