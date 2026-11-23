ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೂ 15 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ನಾಯಕ ಗಿಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಗಿಲ್-ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಡಬ್ಲ್ಯುಟಿಸಿ ಫೈನಲ್ ಕನಸಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ.
ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಭಾರತ ನಿರಾಸೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ನ ಬೇಸಿನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 15 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ನಾಯಕ ಗಿಲ್ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಗೆಲ್ಲುವ ಮನಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಕೋಚ್ ಗಂಭೀರ್ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಗಿಲ್ ಬೇಕೆಂತಲೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕೈಚೆಲ್ಲಿದರಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿದೆ.
ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 720/9 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಭಾರತ..ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು 368 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಅಂತಿಮ ದಿನದಾಟದ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕಿವೀಸ್ ಪಡೆ 119/2 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅಂತಿಮ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಕೇವಲ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್ (ಅಜೇಯ 49) ಹಾಗೂ ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ (ಅಜೇಯ 26) ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟಕ್ಕೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಬೌಲರ್ಗಳು ಸುಸ್ತಾದರು.
ವಿಕೆಟ್ ಕೀಳಲು ಪರದಾಡಿದ ಗಿಲ್, ಜೈಸ್ವಾಲ್, ಜುರೆಲ್ ಮತ್ತು ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅವರಂತಹ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೂ ಬೌಲಿಂಗ್ ನೀಡಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 120 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 239/5 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಗ ದಿನದಾಟ ಮುಗಿಯಲು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೂ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಅಂದರೆ 15 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಗಿಲ್, ಗಂಭೀರ್ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಎದುರಾಳಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಸ್ತಲಾಘವ ಮಾಡಿ ಡ್ರಾಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. 5 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಲು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸದೇ ಪಂದ್ಯ ಬೇಗನೇ ಮುಗಿಸಿದ್ದು ಗಂಭೀರ್ ಹಾಗೂ ಗಿಲ್ ಅವರ ಗೆಲುವಿನ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
15 ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಗಿಲ್ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಚ್ನಿಂದ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆರವು ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆಟ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಬೌಲರ್ಗಳು ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಓವರ್ಗಳಷ್ಟು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆಯೇ ಪ್ರಯಾಣವಿದೆ. ಕೇವಲ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ 2ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ 5-10 ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೂ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶ ಬದಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಅನಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗಂಭೀರ್-ಗಿಲ್ ನಡೆಗೆ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಹಾಗೂ 1983ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯ ಮದನ್ ಲಾಲ್ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಿತ್ತು. ಒಂದೂವರೆ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಆಲೌಟ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು, ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದವು. ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದೆವು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬುಮ್ರಾ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಬೌಲರ್ಗಳು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಒತ್ತಡ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೂ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟವಾಡಿ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಪಿಚ್ ಕೇವಲ ಮೊದಲ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಸವಾಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಉಳಿದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಬೌಲಿಂಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೆಪವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮದನ್ ಲಾಲ್ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಕೂಡ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಲೇ ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆ ಹಾಗೂ ರಣತಂತ್ರ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಡೇಜಾರನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟು, ಬುಮ್ರಾ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ, ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್ ಹಾಗೂ ಕಾಂಬೋಜ್ ಎಂಬ ನಾಲ್ವರು ವೇಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಗಂಗೂಲಿ, ವೈಟ್ಬಾಲ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ಬಾಲ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅದ್ಭುತ. ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗುವ ಪಿಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಪ್ಪಟ ತಜ್ಞ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಅನ್ನು ಆಡಿಸಲೇಬೇಕು. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಗಿ ಆಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಅಥವಾ ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ ಎಲ್ಲಿ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
WTC ಫೈನಲ್ ಕನಸಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು:
ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್ (136), ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ (128), ಗಿಲ್ (98), ಜೈಸ್ವಾಲ್ (85), ಪಡಿಕ್ಕಲ್ (80) ಮತ್ತು ಜುರೆಲ್ (78) ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೆರವಿನಿಂದ 720/9 ರನ್ ಪೇರಿಸಿದ್ದರೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ದಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಈ ಡ್ರಾ ಫಲಿತಾಂಶದಿಂದ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು 51.52 ರಿಂದ ಶೇ. 50ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. 12 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 5 ಗೆಲುವು, 4 ಸೋಲು ಹಾಗೂ 3 ಡ್ರಾದೊಂದಿಗೆ 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತದ ಫೈನಲ್ ಹಾದಿಗೆ ಈ ಡ್ರಾ ಹಿನ್ನಡೆ ತಂದಿದೆ.