ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂಭವ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಜೊತೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಚಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 7ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ಈ ಒಪ್ಪಂದದಡಿ ಸ್ಟೀಲ್, ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಅಲಾಯ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಉಕ್ಕಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಸಾಥ್
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ದಿಗ್ಗಜ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಇದೀಗ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಕ್ಕಿನ ಕೊಳವೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಉಕ್ಕಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಸಂಭವ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಚಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಜಾಹೀರಾತು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಗುರುತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕಂಪನಿಯು 2026ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30ರಂದು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಎಸ್ಆರ್ಟಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಜೊತೆ ಸೇವಾ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು 2026ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 7ರಿಂದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ಯಾವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಸಚಿನ್?
ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಸ್ಟೀಲ್, ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಅಲಾಯ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಚಿನ್ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಗುರುತನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ.
ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಅವರಿಗೆ ಇರುವ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನ್ನಣೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಒಪ್ಪಂದದ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿವರ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಲ್ಲ
ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಪನಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಚಿನ್ ಅಥವಾ ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರವರ್ತಕರ ಗುಂಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಕಂಪನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಸಂಬಂಧಿತ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ವಹಿವಾಟಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಉಕ್ಕಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಗುರುತು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಗುರಿ
ಸಂಭವ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉದ್ಯಮ ವಲಯದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ. ಉಕ್ಕಿನ ಕೊಳವೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸವೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿರುವ ಸಚಿನ್ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಪರಿಚಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಂಪನಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಿಂದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ.