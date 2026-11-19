ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ WTC ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದೆ! ಆಫ್ರಿಕಾದ ಈ ಗೆಲುವಿನಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ WTC ಫೈನಲ್ ಹಾದಿಗೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಕಠಿಣ ಸವಾಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಜೋಹಾನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ನ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಟೆಂಬಾ ಬವುಮಾ ನೇತೃತ್ವದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪಡೆ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಗೆಲುವು ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ (WTC) ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಹಾಕಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿಸಿದ ಈ ಗೆಲುವಿನಿಂದಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಅಗ್ರಪಟಕ್ಕೇರಿದೆ. ಆಫ್ರಿಕನ್ನರ ಈ ಧಮಾಕ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಸದ್ಯ ಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿಸಿ ಫೈನಲ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅರ್ಹತೆಯ ಹಾದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.
ಕೇವಲ 9 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ದಂಡಯಾತ್ರೆ!
ಈ ಪಂದ್ಯದ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಗೆ ತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ 168 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆದರು. ಆದರೆ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲೇ 157 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಕೇವಲ 11 ರನ್ಗಳ ತೀರಾ ಸಣ್ಣ ಗುರಿ ಲಭಿಸಿತ್ತು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಕೇವಲ ೯ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ (1.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ) ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ತಲುಪಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಟೆಂಬಾ ಬವುಮಾ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿಸಿ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ೮ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ೬ ರಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಗೆಲುವಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು (PCT) ಶೇ. 75ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯ ಉನ್ನತ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತಿದೆ.
ಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿಸಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಳಿತ!
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಈ ಗೆಲುವು ಅಗ್ರ ಮೂರು ತಂಡಗಳ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಸ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ. 8 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 6 ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಕಿವೀಸ್ ಪಡೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಾರಿದೆ. 69 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸದ್ಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಫೈನಲ್ ತಲುಪಲು ಕಠಿಣ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕಾದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದೆ.
ಭಾರತದ ಫೈನಲ್ ಹಾದಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವು?
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಈ ಗೆಲುವು ಭಾರತದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ನಿಜ. ಆದರೆ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಲು ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿದ್ದು, ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಕಟ್-ಆಫ್ ಶೇಕಡಾವಾರನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ಪಾಲಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಹಾದಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸವಾಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿಸಿ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೇವಲ 7 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ತವರಿನಲ್ಲಿ 2 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಬೋರ್ಡರ್-ಗವಾಸ್ಕರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಭಾರತ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದೆ.
ಫೈನಲ್ ತಲುಪಲು ಭಾರತದ ಮುಂದಿರುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೇನು?
ಭಾರತ ತನ್ನ ಬಾಕಿ ಇರುವ ೭ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಏಳರಲ್ಲೂ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರೆ, ಒಟ್ಟು ೨೧೬ ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ೧೫೨ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದು, ಗೆಲುವಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ. 70.37ಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ಇದು ಅಗ್ರ-2 ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಕು ಎನಿಸಿದರೂ, ಇತರ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ತಂಡಗಳು ಮುಂಬರುವ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತರೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇತ್ತ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮುಂದೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ 1, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 3 ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ 2 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಾಲು ಸಾಲು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಗೆಲುವಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.