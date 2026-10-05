ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿ 13 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸವಾಲುಗಳ ಹುಡುಕಾಟ ಮಾತ್ರ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸಚಿನ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಲಿಸಿದ ಹಲವು ಪಾಠಗಳು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರವೂ ತಮ್ಮನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿ 13 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸವಾಲುಗಳ ಹುಡುಕಾಟ ಮಾತ್ರ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಬದಲು ಇಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು, ಹೊಸ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸಚಿನ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಲಿಸಿದ ಹಲವು ಪಾಠಗಳು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರವೂ ತಮ್ಮನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ತಳ್ಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು ರನ್ ಗಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ’
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸದಾ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಚಿನ್, ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರವೂ ತಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸದನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು, ಹೊಸದಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಅಥವಾ ವಿಭಿನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸವಾಲಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ಈಗಿನ ತಮ್ಮ ‘ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗುವ’ ವಿಧಾನ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ. ಆದರೆ ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಚಿನ್ ಮಾತಿನ ಸಾರ.
ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ನೀಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ ಸಚಿನ್
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ, ಸರಣಿ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ನಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಳಿಕ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಲ್ಲ. ಜೀವನ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ, ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ನಿಲುವು.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಳಿಕ ಉದ್ಯಮಿಯೂ ಆದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್
ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಇದೀಗ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ Ten x You ಅಥ್ಲೀಸರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ವೇರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರನ್, ಸರಾಸರಿ, ಗೆಲುವು-ಸೋಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಅಳೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮಾನದಂಡವಲ್ಲ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಉತ್ತಮವಾಗುವುದು ಕೂಡ ಯಶಸ್ಸಿನ ಭಾಗ ಎಂದು ಸಚಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಸಚಿನ್ ಗಮನವೇನು?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿನ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೆಂಥ್ ಮತ್ತು ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೊರಾಂಗಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಯಾಣ, ಕ್ರೀಡೆ, ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂತೆ ಸಕ್ರಿಯ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈಗಿನ ತಮ್ಮ ಗುರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಎರಡಕ್ಕೂ ತಂಡ ಮುಖ್ಯ’
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮ ಎರಡರಲ್ಲೂ ತಂಡದ ಮಹತ್ವ ಒಂದೇ ರೀತಿಯದ್ದು ಎಂದು ಸಚಿನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನ ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯವಾದರೂ ಗೆಲುವು ತಂಡದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರಿಯತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅವರಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಲಿಯುವ ಮತ್ತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದೆ. ಇದೇ ಪಾಠವನ್ನು ಅವರು ಈಗ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.