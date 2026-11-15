ಅಂಡರ್-19 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಪುತ್ರ ಆರ್ಯವೀರ್ ಸೆಹ್ವಾಗ್ 361 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಪುತ್ರ ಅನ್ವಯ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಸಾಧನೆ ಏನು? ಇಬ್ಬರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರದರ್ಶನದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದವರೆಗೂ ಉಸಿರು ಗಟ್ಟಿಸಿದ ಮ್ಯಾಚ್. ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಪೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ 1 ವಿಕೆಟ್ನಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದು ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಿತು. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಈ ಗೆಲುವಿನ ರೂವಾರಿಗಳಾದ ಮನಾಲ್ ಚೌಹಾಣ್ ಮತ್ತು ಮೋಹಿತ್ ಉಲ್ವಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ಕೊನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಗತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರುಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ದಂತಕಥೆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರ ಮಗ ಆರ್ಯವೀರ್ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ ಮಗ ಅನ್ವೇ ದ್ರಾವಿಡ್. ಆರ್ಯವೀರ್ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಮತ್ತು ಅನ್ವೇ ದ್ರಾವಿಡ್ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು? ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ.
ಪಾಕ್ಗೆ ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿದ್ದ ಯುವ ಪಡೆ!
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನೀಡಿದ್ದ 337 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಾಗ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು. ಆದರೆ ಹುಡುಗರು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಹೋರಾಡಿ, 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಗುರಿ ದಾಟಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 1 ವಿಕೆಟ್ನಿಂದ ಗೆದ್ದರು.
ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆರ್ಯವೀರ!
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಆರ್ಯವೀರ್ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಮತ್ತು ಅನ್ವೇ ಇಬ್ಬರೂ ಈ ಹಿಂದೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಯೂತ್ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ, ಆರ್ಯವೀರ್ 28 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅನ್ವೇ 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 38 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಆರ್ಯವೀರ್ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 34 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಪುರುಷರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಆರ್ಯವೀರ್ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಇಡೀ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 361 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಲದ ಮೇಲೆ, ಅವರಿಗೆ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ನಿರಾಶೆಗೊಂಡ ಅನ್ವೇ!
ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯೂ ಆರ್ಯವೀರ್ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಇಡೀ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಹ್ವಾಗ್ 16 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದಿರ್ 11 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಆರ್ಯವೀರ್ಗೆ ಹತ್ತಿರ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಆರ್ಯವೀರ್ ನೇಪಾಳ ವಿರುದ್ಧ 52 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 70 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ 40 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 22 ರನ್, ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ 168 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 160 ರನ್ ಮತ್ತು ಈಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರೂ 58 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವರ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಯಾವುದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ 20 ರನ್ ಗಳಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡರು. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಟ್ಟು 41 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ಸಾಲು-ಸಾಲು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಾಶೆ!
ಇಂದಿನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ವರ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ 19 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ರನೌಟ್ ಆದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು 10 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ನಂತರ ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ 12 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅನ್ವೇ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೇವಲ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬೇಕು.