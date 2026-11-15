ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ 1 ವಿಕೆಟ್ನಿಂದ ರೋಚಕ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಆರ್ಯವೀರ್ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಗಾಯದ ನಡುವೆಯೂ 58 ರನ್ ಗಳಿಸಿ, ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 361 ರನ್ ಮತ್ತು 16 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಮ್ಯಾಚ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದವರೆಗೂ ಉಸಿರು ಗಟ್ಟಿಸಿದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 1 ವಿಕೆಟ್ನಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಯಿತು. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಈ ಗೆಲುವಿನ ಸೂತ್ರದಾರಿಗಳಾದ ಮನಾಲ್ ಚೌಹಾಣ್ ಮತ್ತು ಮೋಹಿತ್ ಉಲ್ವಾ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ಕೊನೆಯ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಗತಿಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದವರು.
ಹಲವು ಭಾರೀ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ಭಾರತ!
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನೀಡಿದ್ದ 337 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಾಗ, ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು. ಆದರೆ ಹುಡುಗರು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಹೋರಾಡಿ, 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಮ್ಯಾಚ್ನ್ನು 1 ವಿಕೆಟ್ನಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯ, ಆರ್ಯವೀರ್ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ 58 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೈ ಗಾಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಯವೀರ ಸಾಧನೆ!
ಈ 58 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ, ಆರ್ಯವೀರ್ ಇಡೀ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 361 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಲದ ಮೇಲೆ, ಅವರಿಗೆ ಸರಣಿಯ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆರ್ಯವೀರ್ ಅವರ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಂತರ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಆರ್ಯವೀರ!
ಇದರ ಜತೆಗೆ, ಆರ್ಯವೀರ್ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಕೂಡ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಯವೀರ್ ನೇಪಾಳ ವಿರುದ್ಧ 52 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 70 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ 40 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 22 ರನ್, ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ 168 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 160 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರೂ 58 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳಿಸಿದ ಖ್ಯಾತು!
ಈ ಬಲದಿಂದ ಅವರು ಇಡೀ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 361 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಅವರನ್ನು ಮೀರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವೈಭವ್ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ನಲ್ಲಿ 5 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 261 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಯವೀರ್ ಹಿಂದಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಅವರ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ 171 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಆರ್ಯವೀರ್ ಅವರ ಸ್ಕೋರ್ 160 ಆಗಿದೆ.
ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸ್ ಭಾರಿಸಿರುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ!
ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯೂ ಆರ್ಯವೀರ್ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಇಡೀ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಹ್ವಾಗ್ 16 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದಿರ್ 11 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆರ್ಯವೀರ್ 20 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ವೈಭವ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿನ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಂತರ ಆರ್ಯವೀರ್ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರನ್ನು ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.