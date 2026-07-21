ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಶತಕ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಯ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡುವ ಹಂಬಲ, ಸುಧಾರಿತ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ತಂಡಕ್ಕೆ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಈ ಲೇಖನ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 138 ರನ್ಗಳ ಸ್ಫೋಟಕ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಇದು ರೋಹಿತ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಸರಣಿ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಟ ನೋಡಿದರೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಆಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿಮ ದಾಖಲೆ
ವಿಶ್ವಕಪ್ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಈವರೆಗೆ ಆಡಿರುವ 28 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 65ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 1575 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 7 ಶತಕ ಮತ್ತು 3 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. 2019ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇವಲ 9 ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ 5 ಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ 648 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರನ ಅಗತ್ಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸದಾ ಇರುತ್ತದೆ.
2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡುವ ಹಂಬಲ
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಬಾರಿ 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡುವ ಆಸೆ ಇರುವುದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 50 ಓವರ್ಗಳ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟೂರ್ನಿ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವ ಕನಸು ಅವರಲ್ಲಿದೆ.
ತಂಡದ ಬಲಿಷ್ಠ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ
ರೋಹಿತ್ ಕೇವಲ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಂಡದ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕ ಕೂಡ ಹೌದು. ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಐಸಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರಂತಹ ಯುವಕರು ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಅವರ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಆನೆಯ ಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಫಿಟ್ನೆಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ ನಾಯಕ
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ರೋಹಿತ್ ತಮ್ಮ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು, ಅತ್ಯಂತ ಚುರುಕಾಗಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಆಡುವ ಛಲವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ನರ್
ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಹೆಸರಿದೆ. ಅವರು ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ 280 ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಂದ 11,895 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 34 ಶತಕಗಳು, 62 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಮತ್ತು ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 3 ದ್ವಿಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ದೊಡ್ಡ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ರೋಹಿತ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡುವುದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ.