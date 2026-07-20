ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು ರೋಹಿತ್-ಗಂಭೀರ್ ಮಾತುಕತೆಯ ವಿಡಿಯೋ! ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವೈಮನಸ್ಸು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗೆ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿತು ಉತ್ತರ. ರೋಹಿತ್ ಶತಕದ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ ಕೋಚ್ ಜೊತೆಗಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸಖತ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ
ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು ಒಂದು ಕಡೆಯಾದರೆ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ದೃಶ್ಯವೊಂದು ಈಗ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ರೋಹಿತ್ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಗಂಭೀರ್ ಮಸಲತ್ತು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಜೋರಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರು ರೋಹಿತ್ರನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿಯತ್ತ ತಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು. ಲಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೂರನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದ ದೃಶ್ಯವೇ ಬೇರೆ ಇತ್ತು.
ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ್ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇಬ್ಬರ ಮುಖಭಾವದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮುನಿಸು ಅಥವಾ ಅಸಮಾಧಾನದ ಸುಳಿವು ಇರಲಿಲ್ಲ. ತಂಡದ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಒಂದೆಡೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ವದಂತಿ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಕೋಚ್ ಜೊತೆಗಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದ ಸುದ್ದಿಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಅಂಗಳಕ್ಕಿಳಿದ ರೋಹಿತ್, 110 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 138 ರನ್ಗಳ ಮನಮೋಹಕ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. 39ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು. ವಿದೇಶಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್) ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಗಂಭೀರ್ ಮಸಲತ್ತು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗೆ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ
ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಸೀನಿಯರ್ ಆಟಗಾರರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ರೋಹಿತ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತೋರುತ್ತಿರುವ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನೋಡಿದರೆ, ಅವರಿಬ್ಬರ ಗುರಿ ಒಂದೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ತಂಡದ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ದಿಗ್ಗಜರು ಕೈಜೋಡಿಸಿರುವುದು ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಬಂದ 34ನೇ ಶತಕವು ಟೀಕಾಕಾರರ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ಗಂಭೀರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಆ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ವಿಡಿಯೋ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸುವವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 'ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್' ಮತ್ತು 'ಗೌತಿ' ಜೋಡಿ ಮುಂಬರುವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ.