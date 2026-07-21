ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 138 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶತಕವು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಹ ಆಟಗಾರ ಶಾರ್ದುಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆದ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು. ರೋಹಿತ್ ಅವರ ಈ ಹೋರಾಟದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಭಾರತ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲನುಭವಿಸಿತು.
ಲಂಡನ್: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಶಿ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸುವುದು ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾಟರ್ನ ಕನಸು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಕೇವಲ 110 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 138 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ ರೋಹಿತ್ ಅವರ ಈ ಅಮೋಘ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಥೆಯಿದೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶತಕ ಮೂಡಿಬಂದಿದ್ದು ರೋಹಿತ್ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ತಂಡದ ಸಹ ಆಟಗಾರ ಶಾರ್ದುಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆದ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ!
ಶಾರ್ದುಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಳಸಿದ್ದು ಏಕೆ?
ಜುಲೈ 19, 2026 ರಂದು ನಡೆದ ಸರಣಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 388 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಒತ್ತಡದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ಗಳ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ (Balance) ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ (Pickup) ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ತೃಪ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲವಂತೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಗೆಳೆಯ ಶಾರ್ದುಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಳಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ಬ್ಯಾಟ್ ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಶಾರ್ದುಲ್ ಠಾಕೂರ್
ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾರ್ದುಲ್, SS ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಲೀಕ ಜತಿನ್ ಸರೀನ್ ಅವರು ನನಗೆ ಕೆಲವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಲೋ ಬ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ರೋಹಿತ್ಗೆ ಆ ಬ್ಯಾಟ್ಗಳ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ನನ್ನ ಬಳಿ ಒಂದೆರಡು ಬ್ಯಾಟ್ ಕೇಳಿದ್ದರು. ನಾವು ಮುಂಬೈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಅವರು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಇಂದು ನನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಅವರು ಲಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿರುವುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಟೀಕೆಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ರೋಹಿತ್, ಕೇವಲ 84 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಪೂರೈಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕವೇ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಅದಿಲ್ ರಶೀದ್ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಪ್ ಶಾಟ್ ಹೊಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ರೋಹಿತ್ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದರು. ಶತಕದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಅಬ್ಬರದ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಿಸದ ರೋಹಿತ್, ಶಾಂತವಾಗಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಫಿಸ್ಟ್-ಬಂಪ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕುಟುಂಬದತ್ತ ಬ್ಯಾಟ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.
ಸೋತರೂ ಗೆದ್ದ ರೋಹಿತ್ ಹೋರಾಟ
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 388 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ರೋಹಿತ್ ಅವರ 138 ರನ್ಗಳ ಹೋರಾಟದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಭಾರತ 27 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 2-1 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಭಾರತ ಸರಣಿ ಸೋತರೂ, ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ದುಲ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಹಿಡಿದು ರೋಹಿತ್ ನಡೆಸಿದ ಆ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿಯಲಿದೆ.