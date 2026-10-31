4ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋಲನುಭವಿಸಿತು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುವಂತೆ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಪ್ರವೇಶದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಗುಳಿಯಬೇಕಾಯಿತು. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲಬೇಕಾಯಿತು.
ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್!
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕುಸಿದಿದೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅಥವಾ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಇಬ್ಬರೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಗಾಯದಿಂದ ಮರಳಿ ಬಂದ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಮತ್ತು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ಆಡಬಹುದು? ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ದೆನು?
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಗಾಗಲೇ ಸರಣಿ ಗೆದ್ದಿರುವುದರಿಂದ, ನಾವು ಈಗ ದೊಡ್ಡ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಕ್ಷರ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ, ಜತೆಗೆ ತಂಡದಿಂದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬೌಲರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸರಣಿ ಗೆದ್ದಿರುವುದರಿಂದ, ನಾನು ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಿ ಮಾಯಾಂಕ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಚ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಾರದು ಎಂದು ಡಿಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ ಆಟಕ್ಕೆ ಕಾದುಕುಳಿತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ!
ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ವೈಭವ್ ಅವರನ್ನು ಆಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ವೈಭವ್ ಅವರನ್ನು ಆಡಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅದು ಹಾಗೇ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹೇಳಿದರು. ಇದರ ನಡುವೆ ವೈಭವ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಏನಾದರೂ ಮಾತನಾಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಸಂಜು ಹೆಸರು ಯಾವಾಗಲೂ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್, ಸಂಜು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್!
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನಾವು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ? ಮತ್ತು ಐದನೇ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯ ವಿಜೇತ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗಿಡುತ್ತಾರೆಯೇ? ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
ಇದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು!
ಏಕೆಂದರೆ, ಹೌದು ಈಗಾಗಲೇ ಶತಕದ ಮೇಲೆ, ಶತಕ ಭಾರಿ ರನ್ ಮಳೆ ಸುರಿಸುವ ಅಭಿಷೇಕ ಶರ್ಮಾರನ್ನು ಹೋರಗಿಬೇಕಾ? ಅಥವಾ ಇಡೀ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಸಂಜು ಗಳಿಸಿದ್ದು 42 ರನ್ ಈಗ ಯಾರನ್ನು ಬೆಂಚ್ಲ್ಲಿ ಕುಳಿಸಬೇಕು? ಯಾರನ್ನು ಆಡಿಸಬೇಕು ನೀವೆ ಹೇಳಿ? ಈ ಮಾತಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ವಲಯಲ್ಲೂ ಇದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.