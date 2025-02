ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಗರ್ಜನೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಢಮಾರ್! ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ

ಕಟಕ್: ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉಳಿಗಾಲವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ, ಗಾಯಗೊಂಡ ಹುಲಿಯಂತಿದ್ದ ರೋಹಿತ್‌ ಈಗ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಬೊಬ್ಬಿರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 2ನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದು, ತಂಡಕ್ಕೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಗೆಲುವು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆಯೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

2023ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಬಳಿಕ ರೋಹಿತ್‌ ಬ್ಯಾಟ್ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಕಮ್ಮಿ. ವ್ಯಾಪಕ ಟೀಕೆಗೂ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದ ರೋಹಿತ್ ಕಟಕ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಭಾರತದ ದಾಳಿ ಎದುರಿಸಿ 304 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೂ, 49.5 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಲೌಟಾಯಿತು. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ರೋಹಿತ್ ಅಬ್ಬರದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ತುತ್ತಾಯಿತು.

ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್‌ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲೋದಲ್ಲ ಭಾರತ ಸೋಲೋದನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಪಾಕ್! ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾತು ವೈರಲ್

India wrap up the series 2-0 with a win over England in Cuttack 👏#INDvENG 📝: https://t.co/6P66iIrFim pic.twitter.com/gE9Rrzym2w