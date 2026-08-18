ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 51 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 100 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಮೂಲಕ ಅತಿ ವೇಗದ ಶತಕ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿರುವ ಪಂತ್, ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 100 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಲಂಬೊ (ಆ.18): ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಪೋಟಕ ವಿಕೆಟ್ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟರ್ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ (Rishabh Pant) ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯೊಂದನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ 4ನೇ ದಿನದಾಟದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ 100 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 100 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವದ 4ನೇ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಅಪರೂಪದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಧೂಳೀಪಟ:
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ 100 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ನಾಯಕ ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಲು 82 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಕೇವಲ 51ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಲೀಸಾಗಿ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 97 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಪಂತ್, ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ (98 ಸಿಕ್ಸರ್) ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದೀಗ 2ನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿ 100ರ ಗಡಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್-5 ಆಟಗಾರರು:
- ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್) – 138 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು
- ಬ್ರೆಂಡನ್ ಮೆಕಲಮ್ (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್) – 107 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು
- ಆ್ಯಡಮ್ ಗಿಲ್ಕ್ರಿಸ್ಟ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ) – 100 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು
- ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ (ಭಾರತ) – 100 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು (ಕೇವಲ 51 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ)
- ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ (ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್) – 98 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು
ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಪಂತ್ ನಂ.1: ಸೆಹ್ವಾಗ್, ರೋಹಿತ್ ದಾಖಲೆ ಉಡೀಸ್!
ಭಾರತದ ಪರ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಈ ಹಿಂದೆ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿತ್ತು (ತಲಾ 91 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು). ಇದೀಗ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿರುವ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್, 100 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ನೂತನ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.