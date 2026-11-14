ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾ ಸರೋಜ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ರಿಂಕು ಕುಟುಂಬ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮದುವೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾ ಸರೋಜ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ವಿವಾಹದ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ವಿಶೇಷ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಯೋಗಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಮಂತ್ರಣ!
ಅದೇ ರೀತಿ, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆಯ ಆಮಂತ್ರಣ ನೀಡಿ, ಮದುವೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸದಿಂದ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮದುವೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಾರೆಯೇ? ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
ರಿಂಕು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ!
ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಬಿನಾ ದೇವಿ, ಸಹೋದರ ಸೋನು ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿ ನೇಹಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರನ್ನು ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಹ್ವಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜನಸಂದಣಿ ಕೂಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ!
ರಿಂಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾ ಸರೋಜ್ ಅವರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಸಮಾರಂಭವು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, ಜೂನ್ 8, 2025 ರಂದು ಲಕ್ನೋದ 'ದಿ ಸೆಂಟ್ರಮ್' ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ವಿವಾಹವು ಭಾರಿ ಜನಸಂದಣಿಯಿಂದ ಕೂಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಅವರ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅನೇಕ ವಿವಿಐಪಿ ಅತಿಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವರ ತಂದೆಯ ಮರಣದ ನಂತರ, ರಿಂಕು ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.