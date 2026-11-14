ನ್ಯೂಜಿಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ 4ನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳು. ಗಂಭೀರ್ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಪ್ರಮಾದ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ನ್ಯೂಜಿಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ 4ನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. 10, 20 ರನ್ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 244 ರನ್ಗಳ ಭಾರೀ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋತು ಸುಣ್ಣವಾಗಿದೆ. ಕಿವೀಸ್ 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 333 ರನ್ಗಳಿಸಿದ್ರೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ ತಂಡ 26.4 ಓವರ್ಗಳಿಗ ಎಲ್ಲಾ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕೇವಲ 89 ರನ್ಗಳಿಸಿ ಸೋಲಿಗೆ ಶರಣಾಯ್ತು. ಈ ಹೀನಾಯ ಸೋಲಿಗೆ ಕೋಚ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರು ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಯಡವಟ್ಟೂ ಕೂಡ ತಂಡದ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ 2-1 ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಭಾರತ ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಏಕದಿನ ತಂಡವಾಗಿದ್ದು, 244 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಸೋಲು ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಭಾರತ ತಂಡ ಸೋಲಿಗೆ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು. ಅವುಗಳ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ.
ಪಿಚ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲ
ನಿನ್ನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬನಿಯು ಎಕ್ಸ್-ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಭಾರತವು ಇಬ್ಬನಿಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿಲ್ಲ. ಪಿಚ್ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿತು. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳು ಯಡವಿದರು. ಇದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.
ದಿಕ್ಕು ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಚೆಂಡಿಗೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮೋಸ ಹೋದರು. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಕೋಚ್, ನಾಯಕ ಕೂಡ ಪಿಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲರಾದರು. ಇದು ಗಂಭೀರ ಪ್ರಮಾದ ಆಗಿದೆ.
ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಡವಟ್ಟು
ನಾಲ್ಕನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆಗೆ ಋತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಕೇವಲ 5 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು. ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ 27 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇಶಾನ್ ಟಿ20 ತಂಡದ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 4 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಏಕದಿನ ಸರಾಸರಿ 71.33. ಆಡುವ ಹನ್ನೊಂದರ ತಂಡದಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಪಕ್ಕಾ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ತಜ್ಞರ ವಾದ.
ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿಲ್ಲ
ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಿಂದಲೇ ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಆಟವಾಡಿದರು. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಸ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆದರು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಆದರು. ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಎಲ್ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆಗಿ ಔಟಾದರು. ಹೆನ್ರಿಯ ಈ ವಿನಾಶ ಅವರ ಮೊದಲ ಓವರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅವರು 9.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 27 ರನ್ಗಳಿಗೆ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.