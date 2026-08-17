UPT20 ಲೀಗ್ ವೇಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಒಬ್ಬರು ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ಗೆ ‘I Love You’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರಿಂಕು ನಗುತ್ತಾ ‘ನಾನೇನಾ ನಿನ್ನ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್?’ ಎಂದು ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಚಟಾಕಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರಿಂಕು ಅವರ ಹಾಸ್ಯಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
‘ಐ ಲವ್ ಯೂ’ ಎಂದ ಫ್ಯಾನ್… ರಿಂಕು ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರವೇನು?
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮೈದಾನದ ಹೊರಗೂ ಅವರ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಪರ ಸ್ವಭಾವ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ UPT20 ಲೀಗ್ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಒಂದು ಫನ್ನಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
‘I Love You’ ಎಂದ ತಕ್ಷಣ ರಿಂಕು ಶಾಕ್!
UPT20 ಲೀಗ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಒಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏಕಾಏಕಿ ರಿಂಕುಗೆ “I love you” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ರಿಂಕು ಗಾಬರಿಯಾಗದೆ, ನಗುತ್ತಲೇ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಕ್ಷಣದ ಉತ್ತರವೇ ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ.
“ನಾನೇನಾ ನಿನ್ನ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್?” ಎಂದ ರಿಂಕು!
‘ಐ ಲವ್ ಯೂ’ ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ನಗುತ್ತಾ “Main girlfriend hoon tumhari?” ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಂಕು ಅವರ ಈ ಒನ್ಲೈನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಉತ್ತರ ಕೇಳಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿದ್ದವರು ನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಅವರ ಹಾಸ್ಯಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದ ಹೊರಗೂ ರಿಂಕು ಫುಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್!
ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ವೈರಲ್ ಕ್ಷಣಗಳು ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ—ಸರಳ, ಸ್ನೇಹಪರ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯಪ್ರಿಯ ರಿಂಕು.
ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಅವರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ, ಕ್ಷಣವನ್ನು ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಫನ್ನಿ ಕ್ಷಣ!
ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಿಂಕು ಅವರ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಸರಳವಾದ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ವೈರಲ್ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಕ್ಷಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ.
ರಿಂಕುಗೆ ಇದು ಕೇವಲ ಮೋಜಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಮತ್ತೊಂದು ಫನ್ನಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ.