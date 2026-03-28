ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಮತ್ತು ಹೆನ್ರಿಕ್ ಕ್ಲಾಸನ್ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರೂ, ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಿಡಿದ ಎರಡು ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಚ್ಗಳು ಪಂದ್ಯದ ಗತಿಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದವು. ಈ ಕ್ಯಾಚ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವು 201 ರನ್ಗಳಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣಗೊಂಡಿತು.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಮಾ.28): ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ರಸದೌತಣ ನೀಡಿದೆ. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ಮತ್ತು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (SRH) ನಡುವಿನ ಈ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಮತ್ತು ಹೆನ್ರಿಕ್ ಕ್ಲಾಸನ್ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದರೂ, ಇಡೀ ಪಂದ್ಯದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಆರ್ಸಿಬಿ ಆಟಗಾರ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಿಡಿದ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಚ್.
ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಬೇಗನೆ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ 29 ರನ್ಗಳಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಾಯಕ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಮತ್ತು ಹೆನ್ರಿಕ್ ಕ್ಲಾಸನ್ 4ನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಕೇವಲ 53 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 97 ರನ್ಗಳ ಸ್ಫೋಟಕ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು. 13 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲೇ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 126 ದಾಟಿದ್ದರಿಂದ, ಸ್ಕೋರ್ 250 ತಲುಪಬಹುದು ಎಂಬ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿತ್ತು.
ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಗಿದು ಕ್ಲಾಸನ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಸಾಲ್ಟ್
14ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ನಾಯಕ ಚೆಂಡನ್ನು ರೊಮಾರಿಯೊ ಶೇಫರ್ಡ್ ಕೈಗಿಟ್ಟರು. ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಕ್ಲಾಸನ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಗಾಳಿಯ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಬಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಜಿಗಿದು ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದರು. ಸಾಲ್ಟ್ ದೇಹದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗ ಬೌಂಡರಿ ತಗುಲಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮೂರನೇ ಅಂಪೈರ್ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು. ಹತ್ತಾರು ಬಾರಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಅಂಪೈರ್ ಅದನ್ನು 'ಔಟ್' ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಈ ವಿಕೆಟ್ನಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ರನ್ ವೇಗಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿತ್ತು.
ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ 'ಒನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್' ಕ್ಯಾಚ್
ಕ್ಲಾಸನ್ ನಿರ್ಗಮನದ ನಂತರವೂ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅಬ್ಬರ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದರು. ಅಭಿನಂದನ್ ಸಿಂಗ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ನೋಡಿ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಅಡ್ಡಬಂದಿದ್ದು ಇದೇ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್! ಒಂದೇ ಕೈಯಿಂದ ನಂಬಲಾಗದ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ 80 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಆಟಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆದರು.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 201 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಗೆಲುವಿಗೆ 202 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಆರ್ಸಿಬಿ ತವರು ಮೈದಾನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬನಿ (Dew Factor) ಪ್ರಭಾವ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವುದು ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವೇನಲ್ಲ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬೌಲರ್ಗಳು ಈ ರನ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾರಾ ಎಂಬುದು ಈಗ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.