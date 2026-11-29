ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಬಳಗದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿರುವ ವೇಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಸಹಾನುಭೂತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿರಾಜ್ ಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅಶ್ವಿನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.29): ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡು ಬಾರಿ ಆಡುವ ಬಳಗದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿರುವ ವೇಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಪರ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಸಿರಾಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಸಹಾನುಭೂತಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪೋಷಕರಂತೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಅಶ್ವಿನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಶ್ವಿನ್, ಸಿರಾಜ್ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ನೋವು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಪು ನೀಡದೆ ಆಲಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೇ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಯ (ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್) ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒತ್ತಡ, ಪ್ರದರ್ಶನದ ಆತಂಕ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಇವರು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವೂ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಯ ನೆರವು ಪಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಪುರುಷರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿಲ್ಲ.
ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 'ಆಶ್ ಕಿ ಬಾತ್'ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಶ್ವಿನ್, ಸಿರಾಜ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. “ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಸಹಾನುಭೂತಿ ತೋರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೂರು ಹೇಳುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೂ ಹೋಗಬಹುದು. ಅದು ಸಹಜ,” ಎಂದು ಅಶ್ವಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿರಾಜ್ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತು ಕೇಳುವವರು ಬೇಕು: ಅಶ್ವಿನ್
ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಆಟಗಾರರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಶ್ವಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೂ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನಸಿಕ ನೆರವು ನೀಡಿದರೆ ಸಾಕು ಎಂಬುದು ಅಶ್ವಿನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
“ಸಿರಾಜ್ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರೆ, ಮೊದಲು ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತಾವು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಅವರಲ್ಲಿರಬಹುದು.
“ಯಾರಾದರೂ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಬಹುದು. ಅದು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಬೌಲಿಂಗ್ ವೇಗವಾಗಿರಬಹುದು, ಬೌಲಿಂಗ್ ರಿದಮ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿರಬಹುದು,” ಎಂದು ಅಶ್ವಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸತತ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿಂದ ಸಿರಾಜ್ಗೆ ಕೊಕ್
ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ (WTC) ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಸಿರಾಜ್ ಅವರದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಿರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಕಾರಣ ಸಿರಾಜ್ ಆಡುವ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಧಾರಿತವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಮಾರ್ನೆ ಮಾರ್ಕೆಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿರಾಜ್ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಶೈಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗಳೂ ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.
ಸಿರಾಜ್ಗೆ ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿಯಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕು
ಸಿರಾಜ್ಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿಯಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಇರಬೇಕು. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಗ್ರಹವಿಲ್ಲದೆ ಸಿರಾಜ್ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಆಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಶ್ವಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆತರೆ ಸಿರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನೂ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
“ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿರಾಜ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬೇಕು. ತಂಡದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿಯಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಇರಬೇಕು. ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಪು ನೀಡದೆ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಈ ಎರಡೂ ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೆದರೆ ನಾವು ಸಿರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಂದು ಅವರ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬೇಸರವಾಯಿತು. ಅವರು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗುರ್ನೂರ್ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು, ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು. ತಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬೇಸರವಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ನೆರವಿನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ,” ಎಂದು ಅಶ್ವಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸತತ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದಿದ್ದರೂ ತಂಡದ ಸಹ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಿರಾಜ್ ತೋರಿದ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಅಶ್ವಿನ್ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರನ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಜೊತೆಗೆ ಆತನ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗೂ ಗಮನ ನೀಡುವುದು ತಂಡದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.