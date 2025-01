ನವದೆಹಲಿ: ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 13 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2012ರಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಆಡಿದ್ದು. ವಿರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿದ್ದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ರಣಜಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನಾಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಗುರುವಾರ ಅರುಣ್ ಜೈಟ್ಲಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಆಡ್ತಿರೋದು ಆ ಹಳೇ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಕಿಂಗ್.

ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆಟ ನೋಡೋಕೆ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಫಾರ್ಮ್ ಹಿಡಿಯೋಕೆ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರೂ ದೇಶೀ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಹ್ಲಿ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ದಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಯುಷ್ ಬದೋನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಜಿಯೋ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ.

ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ ಫ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ದಿಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹೇಳಿದೆ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ನ 16, 17 ಗೇಟ್‌ಗಳಿಂದ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ ಅನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಗೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

This is what GENUINE fan following looks like. No PR, no Paid Trolls, rote raho haters #ViratKohli 🇮🇳 pic.twitter.com/A55rqBa1er