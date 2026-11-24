ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಯೋಗರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಕುಸಿಯಲು ಪಾರ್ಟಿ, ಮದ್ಯಪಾನ ಕಾರಣ ಎಂಬ ಯೋಗರಾಜ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿರುವ ಶಾ, ಮಾನಹಾನಿ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.24): ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿರುವ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಇದೀಗ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ತಂದೆ ಯೋಗರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಕುಸಿಯಲು ಪಾರ್ಟಿ, ಮದ್ಯಪಾನ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಸಹವಾಸವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಯೋಗರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಶಾ, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವುದನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ತಮ್ಮ ಗೌರವ, ಖಾಸಗಿತನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿಯೂ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಯೋಗರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಗರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ತಂದೆ, ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಯೋಗರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ‘Sports Launchpad’ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕುಸಿತದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಶಾ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಪಾರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಮೈದಾನದ ಹೊರಗಿನ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ಯೋಗರಾಜ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮಾಜಿ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ವಿನೋದ್ ಕಾಂಬ್ಳಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದ ಯೋಗರಾಜ್, ಪಾರ್ಟಿ, ಮದ್ಯಪಾನ, ಸಿಗರೇಟ್ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಸಹವಾಸದಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
“ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಏಕೆ ಕುಸಿಯಿತು? ಅವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ವಿನೋದ್ ಕಾಂಬ್ಳಿ ಅವರಿಗೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಪಾರ್ಟಿಗಳು, ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಸುತ್ತಾಡುವುದು, ಸಿಗರೇಟ್ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು” ಎಂದು ಯೋಗರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ವಿನೋದ್ ಕಾಂಬ್ಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಗರಾಜ್ ಹೇಳಿದ ಘಟನೆ
ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್ ಕಾಂಬ್ಳಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಘಟನೆಯೊಂದನ್ನು ಯೋಗರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. “ಕಾಂಬ್ಳಿ ಬಳಿ ಅಪಾರ ಪ್ರತಿಭೆ ಇತ್ತು. ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೆ, ‘ಮಗನೇ, ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ರಾತ್ರಿ 2.30ಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಕೋಣೆಗೆ ಬರುತ್ತೀಯಲ್ಲ, ಏಕೆ?’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಬ್ಳಿ, ‘ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ ಮುಗಿದಿದೆ. ನಾವು ಈಗ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರು. ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೋರ್ಟ್ನಿ ವಾಲ್ಷ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಕಾಂಬ್ಳಿ ಔಟಾದರು ಮತ್ತು ಭಾರತ ಪಂದ್ಯ ಸೋತಿತು. ನಂತರ ಅವರ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಹುಡುಗಿ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಹೋದಳು. ಅವರಿಗೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಮತ್ತು ಮದ್ಯ ನೀಡುವವರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಯೋಗರಾಜ್ ತಮ್ಮ ನೆನಪನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಅವರಿಗೂ ಎದುರಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯೋಗರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. “ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದು, ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಸುತ್ತಾಡುವುದು, ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿರುವುದು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ಕಾಂಬ್ಳಿಗೆ ಏನಾಯಿತೋ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಅವರಿಗೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಯೋಗರಾಜ್ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದವು.
ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ತಿರುಗೇಟು: ‘ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಚ್ಚಿಡುವುದೇನಿಲ್ಲ’
ಯೋಗರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಚ್ಚಿಡಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾಚಿಕೆಪಡುವ ಅಗತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಹರಡುವುದು, ಅನಗತ್ಯ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವುದನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
“ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಜೀವನ ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಭಾಗ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಡಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಾಚಿಕೆಪಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು, ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಹರಡುವುದು, ಅನಗತ್ಯ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು, ನನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವುದು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಚಾರ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ನಾನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಶಾ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮಾನಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ’
ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೂ, ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುವುದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ಎಂದು ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. “ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೂ, ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು, ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆಳೆಯುವ, ಮಾನಹಾನಿಕರ ಅಥವಾ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ವಿಷಯಗಳ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ರೀತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ವೇದಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕು ತಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಶಾ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಇಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವೇದಿಕೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು” ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ನನ್ನ ಮೌನವನ್ನು ದುರ್ಬಲತೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಡಿ’
“ನನ್ನ ಗೌರವ, ಖಾಸಗಿತನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಾನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಮೌನವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ದುರ್ಬಲತೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ನಾನು ಗೌರವದಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ನಾನು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಶಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಅವರ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇದೀಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಯೋಗರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಬಳಿಕ ಶಾ ನೀಡಿರುವ ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಚರ್ಚೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ನಿಲುವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮರಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ
ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಳಿಗೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಭರವಸೆಯ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶಾ, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಪರ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2021ರಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ, ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಆಯ್ಕೆಗಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೀಗ ಯೋಗರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ಮಾನಹಾನಿಕರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.