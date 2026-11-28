ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯು ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ 20 ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಪೈಕಿ 12 ಮಂದಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು, ಕೇವಲ 8 ಮಂದಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.28) ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ ನೇತೃತ್ವದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (PCB) ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದ 20 ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಪೈಕಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಯನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಗುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದ 20 ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಪೈಕಿ 12 ಆಟಗಾರ್ತಿಯರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದ್ದು, ಹೊಸ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 8 ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಫಾತಿಮಾ ಸನಾ ಮತ್ತು ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಸಾದಿಯಾ ಇಕ್ಬಾಲ್ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಉನ್ನತ ವೇತನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೇ ಸ್ಥಾನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹೊಸ ಗುತ್ತಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹಲವು ಅನುಭವಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನೂ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 8 ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ
PCB ಈ ಬಾರಿ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಕೇಂದ್ರ ಗುತ್ತಿಗೆಗಳನ್ನು ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.
ವಿಭಾಗ B:
ಸಿದ್ರಾ ಅಮೀನ್
ಮುನೀಬಾ ಅಲಿ
ನಶ್ರಾ ಸಂಧು
ವಿಭಾಗ C:
ಆಯೇಶಾ ಜಫರ್
ಗುಲ್ ಫಿರೋಜಾ
ಸದಫ್ ಶಮಾಸ್
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆಯದಿದ್ದ ಆಯೇಶಾ ಜಫರ್ ಈ ಬಾರಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುವ ಏಕೈಕ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಫಾತಿಮಾ ಸನಾ ಮತ್ತು ಸಾದಿಯಾ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಉನ್ನತ ವೇತನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು PCB ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಯುವ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದ ವಿಭಾಗಗಳೇ ರದ್ದು!
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಯುವ ಮತ್ತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ PCB ‘ವಿಭಾಗ E’ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ವಿಭಾಗ E ಜೊತೆಗೆ ವಿಭಾಗ Dಯನ್ನೂ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 12 ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ವಿಭಾಗ E ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ಏಮನ್ ಫಾತಿಮಾ ಮತ್ತು ಶವಾಲ್ ಜುಲ್ಫಿಕರ್ ಈ ಬಾರಿ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಗುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು
ಹೊಸ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಪೈಕಿ ಹಲವು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲಿಯಾ ರಿಯಾಜ್, ಡಯಾನಾ ಬೈಗ್, ರಮೀನ್ ಶಮೀಮ್, ನಜಿಹಾ ಅಲ್ವಿ, ನಟಾಲಿಯಾ ಪರ್ವೈಜ್, ಒಮೈಮಾ ಸುಹೇಲ್, ಸಿದ್ರಾ ನವಾಜ್, ಅರೂಬ್ ಶಾ, ತೂಬಾ ಹಸನ್, ಉಮ್ಮ್-ಎ-ಹಾನಿ ಮತ್ತು ವಹೀದಾ ಅಖ್ತರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಕೇಂದ್ರ ಗುತ್ತಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪುನರ್ರಚನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ: PCB
ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮಟ್ಟಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
“ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ನಿಗದಿತ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು,” ಎಂದು PCB ತನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸಿದ್ರಾ ಅಮೀನ್, ಮುನೀಬಾ ಅಲಿ ಮತ್ತು ನಶ್ರಾ ಸಂಧು ಅವರನ್ನು ವಿಭಾಗ Bಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು PCB ಹೇಳಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಪ್ರವಾಸ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಮುಂದಿನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಣಿ ಕೆರಿಬಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಹೊಸ ಕೇಂದ್ರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಯ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಮುಂದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ.