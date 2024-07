ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಟ್ಟಿ: ಬಿಸಿಸಿಐ ಹೆಸರು ಅಳಿಸಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ ಪಾಕ್ ಪತ್ರಕರ್ತ ಫುಲ್ ಟ್ರೋಲ್..!

ಬೆಂಗಳೂರು: ನೆರೆಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಂತೆ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೂ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಸುಖಾಸುಮ್ಮನೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಟ ಇರಬೇಕು. ಇದೀಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರೀಡಾ ಪತ್ರಕರ್ತ ಖದೀರ್ ಖವಾಜಾ, ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಾಕುವಾಗ ಬಿಸಿಸಿಐ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ದೇಶಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಪಕ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ(ಬಿಸಿಸಿಐ) ಸುಮಾರು 18,760 ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿ ಸಂಪತ್ತು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ 658 ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ 492 ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ 458 ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿ ಹಾಗೂ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯು 425 ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿ ಹೊಂದಿವೆ.

"ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಬೋರ್ಡ್‌(ಭಾರತ) ಎಲ್ಲಿ ಎಂದು ಸಮಾ ಟಿವಿ ಪತ್ರಕರ್ತ 'ಎಕ್ಸ್‌' ನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್‌ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ಸಮಾ ಚಾನೆಲ್ ಪತ್ರಕರ್ತ ಖದೀರ್ ಖವಾಜಾ ಅವರನ್ನು ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Pakistan cricket board is in richest cricket board list... Where is billion dollars board (India)???#BCCI #PakistanCricket pic.twitter.com/wNm4SeBfD9