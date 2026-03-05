ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕ್ಯಾಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನೊಬ್ಬ ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೊತೆ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ತಂಡದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು ಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ಆಟಗಾರ ಈಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕ್ಯಾಂಡಿ (ಮಾ.5): 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಲು ವಿಫಲವಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈಗ ಮೈದಾನದ ಆಚೆಗಿನ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮುಖಭಂಗ ತಂದಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕ್ಯಾಂಡಿಯಲ್ಲಿರುವ 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಕ್ರೌನ್' ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಹೆಸರಿಸದ ಆಟಗಾರನೊಬ್ಬ, ಹೌಸ್‌ಕೀಪಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೊತೆ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿ ದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.

'ಟೆಲಿಕಾಂ ಏಷ್ಯಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್' ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮಹತ್ವದ ಸೂಪರ್ 8 ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತನ್ನ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಆಟಗಾರನ ಕೊಠಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ಆತ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ಮಹಿಳೆ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ಹೋಟೆಲ್ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಕೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಹೋಟೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನವೈದ್ ಚೀಮಾ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಪ್ರಕರಣ ಮುಚ್ಚಿಹಾಕುವ ಯತ್ನ?

ಹೋಟೆಲ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಆಟಗಾರನ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನವೈದ್ ಚೀಮಾ ಅವರು ಆಟಗಾರನ ಪರವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಆಟಗಾರನಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಹಣಕಾಸಿನ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ತಂಡದ ವಾತಾವರಣವು ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಪಿಸಿಬಿ (PCB) ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಆಟಗಾರ

ಈ ಪ್ರಕರಣ ಇಲ್ಲಿಗೇ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ತಂಡವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ಆಟಗಾರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ (PCB) ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕಿದೆ. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸಗಳ ವೇಳೆ ಇಂತಹ ಅಶಿಸ್ತಿನ ವರ್ತನೆ ತೋರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಂಡಳಿಯ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಕ್ ಆಟಗಾರರ ಹಳೆಯ ಇತಿಹಾಸ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರರು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ:

ಹೈದರ್ ಅಲಿ (2025): ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಶಾಹೀನ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಪೊಲೀಸರು ಇವರನ್ನು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಮಲಂಗ್ ಅಲಿ: ತಂಡದ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ (Masseur) ಮಲೇಷ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೊತೆ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿ ದಂಡನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು.