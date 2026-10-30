ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೊಸ ತಾರೆಯರೂ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ಟಿಕೆಟ್, ಪ್ರಸಾರ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಆತಿಥೇಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಆಟವಲ್ಲ; ವಿಶ್ವದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆದಾಯದ ಮೂಲ!
ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೋದರೂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಬೇಗನೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತವೆ, ಪ್ರಸಾರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ, ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ಅವಕಾಶಗಳೂ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಪ್ರವಾಸವು ಆತಿಥೇಯ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅವಕಾಶವೂ ಆಗಿದೆ.
ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಹೊಸ ತಾರೆಯರಿಗೂ ಕ್ರೇಜ್!
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ-ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಟಿ20 ಸರಣಿಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ. ಭಾರತ ತಂಡ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಆಟಗಾರ ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಮೂರು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಆಗಮಿಸಿರುವುದು ಭಾರತದ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಾರೆಗಳೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಕರ್ಷಣೆ ಈಗ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರಂತಹ ಆಟಗಾರರೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಭಾರತೀಯರು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೂ ಭಾರತ ತಂಡದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಾರೆ.
ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ವಿದೇಶಿ ಮಂಡಳಿಗಳೇಕೆ ಕಾಯುತ್ತವೆ?
ಭಾರತದ ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಸಾರ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ಮೂಲಕವೂ ಆತಿಥೇಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೊಬ್ಬರು ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಾರಿ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಲು ಬಯಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ವರದಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಜಮ್ ಸೇಠಿ ಕೂಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಆಡುವುದರಿಂದ ಐಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಆದಾಯದ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಭಾರತದ ಕೊಡುಗೆ ಎಷ್ಟು?
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ ಮಾಜಿ ಸಿಇಒ ಜಾನಿ ಗ್ರೇವ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ ಆದಾಯದ ಸುಮಾರು ಶೇ.75ರಷ್ಟು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಟಿವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸರಣಿಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವೂ ಸೇರಿದೆ.
ಮೈದಾನದಾಚೆಗೂ ಭಾರತದ ಪ್ರಭಾವ
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಶಕ್ತಿ ಆಟಗಾರರ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ, ಜಾಗತಿಕ ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯ, ಪ್ರಸಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಗಳು ಭಾರತ ತಂಡದ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತವೆ. ಭಾರತ ಆಡಿದರೆ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬರುತ್ತಾರೆ; ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬಂದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೂ ಚೈತನ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ.