ಮಿಲ್ಲರ್ ಶತಕದ ಹೋರಾಟ ವ್ಯರ್ಥ: ಮಾ.9ಕ್ಕೆ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಭಾರತ vs ಕಿವೀಸ್‌ ಫೈನಲ್‌

ಲಾಹೋರ್‌: 9ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಸಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್‌ ಟ್ರೋಫಿಯ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಅಖಾಡ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮಾ.9ರಂದು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಬಾರಿ ಟೂರ್ನಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕದನದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಗಳಾದ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ತಂಡಗಳು ಸೆಣಸಾಡಲಿವೆ. ಭಾರತ ತಂಡ ಮಂಗಳವಾರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಫೈನಲ್‌ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತ್ತು.

ಬುಧವಾರ ಲಾಹೋರ್‌ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2ನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ 50 ರನ್‌ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ 3ನೇ ಬಾರಿ ಫೈನಲ್‌ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ, ಚೋಕರ್ಸ್‌ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಇರುವ ದ.ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡದ 2ನೇ ಫೈನಲ್‌ ಕನಸು ಭಗ್ನಗೊಂಡಿತು. ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಅಜೇಯ ಶತಕದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಹರಿಣಗಳ ಪಡೆಯ ಫೈನಲ್‌ಗೇರುವ ಕನಸು ನುಚ್ಚುನೂರಾಯಿತು.

ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್‌ ಮಾಡಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌, ಕೇನ್‌ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್‌ ಹಾಗೂ ರಚಿನ್‌ ರವೀಂದ್ರ ಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ 6 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 362 ರನ್‌ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ದ.ಆಫ್ರಿಕಾದ ಆರಂಭ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೂ, ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕ ಕೈಕೊಟ್ಟಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಬೆನ್ನತ್ತಲಾಗದೆ ದ.ಆಫ್ರಿಕಾ ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು. ತಂಡ 50 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 312 ರನ್ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾಯಿತು.

ರಿಕೆಲ್ಟನ್‌ 17 ರನ್‌ಗೆ ಔಟಾದ ಬಳಿಕ ತೆಂಬಾ ಬವುಮಾ-ವ್ಯಾನ್‌ ಡರ್‌ ಡಸೆನ್‌ 2ನೇ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 105 ರನ್‌ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು. 23ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬವುಮಾ(56 ರನ್‌) ಹಾಗೂ 27ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಸೆನ್‌(69 ರನ್‌)ರನ್ನು ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಅಟ್ಟಿದ ಕಿವೀಸ್‌ ನಾಯಕ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್‌, ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದರು. 29ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್‌ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕ್ಲಾಸೆನ್‌ ಔಟಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ದ.ಆಫ್ರಿಕಾ ಸೋಲಿನತ್ತ ಮುಖಮಾಡಿತು. ಬಳಿಕ ಮಾರ್ಕರ್‌ಮ್‌ 31 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಡೇವಿಡ್‌ ಮಿಲ್ಲರ್‌ 67 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 10 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 4 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಿತ ಅಜೇಯ 100 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರು.

ರಚಿನ್‌, ಕೇನ್‌ ಅಬ್ಬರ: ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಕಿವೀಸ್‌ಗೆ ರಚಿನ್‌-ಕೇನ್‌ ಆಸರೆಯಾದರು. ಈ ಜೋಡಿ 2ನೇ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 164 ರನ್‌ ಸೇರಿಸಿತು. ರಚಿನ್‌ 101 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 108, ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್‌ 94 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 102 ರನ್‌ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಡ್ಯಾರಿಲ್‌ ಮಿಚೆಲ್‌ 37 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 49, ಗ್ಲೆನ್‌ ಫಿಲಿಪ್ಸ್‌ 27 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಔಟಾಗದೆ 49 ರನ್‌ ಸಿಡಿಸಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು 350ರ ಗಡಿ ದಾಟಿಸಿದರು.

